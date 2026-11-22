JawaPos.com - Polisi menemukan jenazah seorang laki-laki berinisial WA di dalam ruang kaca lantai 4 Gedung Menara ATC eks Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026) sekitar pukul 17.40 WIB.

Saat ditemukan, kondisi jasad telah mengalami pembusukan dan pengeringan sebelum akhirnya dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk pemeriksaan forensik.

Kepolisian memastikan penemuan jenazah tersebut terjadi menjelang petang di salah satu bagian bangunan lama kawasan eks Bandara Kemayoran.

Identitas awal korban mengarah pada inisial WA berdasarkan tanda pengenal atau dokumen identitas yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

"Jenazah ditemukan di lantai 4 dalam ruang kaca dalam kondisi telah mengalami pembusukan/pengeringan. Berdasarkan identitas yang ditemukan di sekitar lokasi, korban diketahui berinisial WA," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Minggu (22/11).

Meski demikian, aparat menegaskan kepastian identitas maupun pemicu kematian korban masih menunggu proses medis.

Jasad korban langsung dibawa ke RSCM guna menjalani pemeriksaan forensik lebih mendalam.

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Jajaran Polsek Kemayoran bersama Tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP setelah laporan penemuan diterima. Petugas menyisir area di sekitar ruang kaca lantai 4 tempat jenazah berada.