JawaPos.com - Kurnia Fazarullah, pengendara sepeda motor yang terjatuh ke aliran Kali Pesanggrahan saat banjir di Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, akhirnya ditemukan. Pria 31 tahun itu ditemukan meninggal dunia pada Minggu (22/11) sekitar pukul 08.52 WIB.

"Tim SAR gabungan menyisir aliran Kali Pesanggrahan dengan perahu karet dan melakukan pengamatan dari darat. Setelah menerima informasi dari media yang melihat korban melalui drone, tim menuju titik penemuan dan mengevakuasi korban ke rumah duka," ujar Koordinator Unit Siaga SAR Bogor, Muhamad Fazry, Minggu (22/11).

Diketahui, insiden nahas tersebut terjadi pada Sabtu (21/11) sekitar pukul 20.30 WIB ketika banjir menggenangi kawasan jembatan penghubung Blok Barat menuju Pasir Putih. Berdasarkan keterangan saksi mata, sepeda motor korban melaju terlalu dekat ke tepi kali yang tidak dilengkapi pembatas.

Kondisi jalan yang tergenang banjir membuat tepian sungai rawan memicu kecelakaan. Korban kemudian terperosok dan jatuh ke aliran Kali Pesanggrahan yang saat itu tengah meluap. Sepanjang operasi pencarian, tim SAR gabungan menyisir badan sungai menggunakan perahu karet hingga radius sekitar 3 kilometer dari lokasi kejadian. Pemantauan visual dari darat juga dilakukan sejauh kurang lebih 2 kilometer menyusuri jalur sungai.

Medan lapangan yang berat menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lokasi. Arus sungai yang deras, jarak pandang terbatas, kondisi lumpur di sepanjang aliran kali, serta tumpukan sampah di kedua sisi kali menghambat laju penyisiran.

Titik terang pencarian muncul ketika pemantauan udara memakai drone mendeteksi keberadaan tubuh korban mengapung di aliran Kali Pesanggrahan. Petugas gabungan segera bergerak menuju lokasi penemuan untuk melakukan proses evakuasi.