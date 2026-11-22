JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis pembaruan peringatan dini curah hujan harian untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku pada 22–24 November 2026. Dan Kabupaten Bogor tercatat berstatus Siaga pada 22 dan 23 November ini.

Peringatan ini dikeluarkan melalui akun resmi Instagram @infobmkg guna mendorong kewaspadaan warga terhadap potensi cuaca ekstrem dan gangguan aktivitas harian selama periode tersebut.

Berdasarkan peta peringatan dini curah hujan harian yang dirilis BMKG, cakupan wilayah dengan status Waspada dan Siaga mengalami pergeseran dari hari ke hari:

- 22 November 2026: Status Siaga berlaku untuk Kabupaten Bogor. Sementara itu, status Waspada mencakup Kota Bogor, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Utara.

- 23 November 2026: Kabupaten Bogor masih berada pada level Siaga. Status Waspada meluas ke Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

- 24 November 2026: Tidak ada wilayah yang tercatat berstatus Siaga, sementara status Waspada berlaku untuk Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, dan Kota Tangerang.

Arti Level Waspada hingga Siaga

Dalam klasifikasi peringatan dini curah hujan harian BMKG, setiap tingkatan menggambarkan potensi dampak meteorologis yang berbeda. Status Waspada menandakan potensi hujan sedang yang dapat memicu genangan dan menghambat aktivitas masyarakat.

Sementara itu, status Siaga menunjukkan potensi hujan lebat yang dapat memicu genangan, banjir, serta longsor di kawasan rawan. Adapun level Awas merujuk pada hujan sangat lebat hingga ekstrem dengan risiko banjir, banjir bandang, dan longsor berskala lebih luas, meskipun tidak tercantum pada daftar peringatan periode ini.

Pantauan Level Kecamatan dan Pelaporan Warga

Warga yang ingin memantau kondisi cuaca secara lebih rinci dapat mengakses informasi peringatan dini hingga tingkat kecamatan melalui situs resmi BMKG di https://www.bmkg.go.id/peringatan-dini/curah-hujan/harian. Kanal informasi resmi lainnya juga tersedia di situs bmkg.go.id dan cuaca.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, serta call center 196.