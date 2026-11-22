JawaPos.com - Longsor susulan kembali menerjang Jalan Langgar II, RT 007 RW 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (21/11) sore hingga memutus akses jalan warga dan memaksa 19 jiwa mengungsi.

Material longsoran juga menutup sebagian aliran Kali PHB Poltangan sehingga memicu genangan setinggi 50 sentimeter di permukiman sekitar.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menuturkan, peristiwa pada Sabtu kemarin merupakan kejadian susulan setelah longsor awal sempat terjadi pada Rabu (11/11) pukul 14.00 WIB.

Hujan dengan intensitas lebat menjadi pemicu utama longsoran yang merusak badan jalan sepanjang kurang lebih 50 meter dengan lebar sekitar 4 meter tersebut.

"Jalan Langgar 2 terputus dan sedang dilakukan penanganan," ujar Maruli, Minggu (22/11).

Sebelum kejadian, warga setempat mendengar suara gemuruh dan melihat langsung terjadinya longsor susulan saat hujan deras mengguyur kawasan Pasar Minggu pada Sabtu (21/11) sore.

Sebagian material longsoran jatuh ke aliran Kali PHB Poltangan dan menghambat laju air. Akibatnya, aliran kali meluap ke area RT 13 dan RT 14 RW 08 dengan ketinggian genangan mencapai 50 sentimeter di titik terdalam.

Hingga siang ini, genangan air di wilayah terdampak sudah surut dan dinyatakan kering. Sementara itu, tiga kepala keluarga atau sebanyak 19 jiwa terdampak longsor mengungsi sementara ke rumah saudara, sedangkan pendataan kerugian material masih berlangsung.

‎"3 KK 19 jiwa saat ini mengungsi ke tempat saudara," katanya.

Petugas gabungan dari berbagai unsur perangkat daerah bergerak cepat melakukan penanganan di lapangan sejak laporan masuk.

Koordinasi dilakukan bersama pihak kelurahan, pengurus RW setempat, Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA), serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat).

Di lokasi kejadian, petugas Sudin SDA bersama PPSU Kelurahan Pejaten Timur melakukan pembukaan jalur air, pengangkutan puing, serta pemasangan turap sementara menggunakan kayu dolken. Petugas juga mengangkut sampah sisa genangan untuk memastikan aliran air kembali lancar.