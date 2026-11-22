JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Minggu (22/11), mulai pukul 10.00 hingga 24.00 WIB guna mendukung kelancaran konser My Chemical Romance.

Pengaturan arus kendaraan ini berpusat pada empat simpang di sekitar area kegiatan, sementara penonton diarahkan memanfaatkan ribuan ruang parkir resmi atau transportasi publik.

"Bagi masyarakat yang akan melintas di sekitar lokasi kegiatan, diimbau untuk memperhatikan informasi rekayasa lalu lintas yang berlaku, menyesuaikan rute perjalanan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan perjalanan semua pengguna jalan," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin, Minggu (22/11).

Titik Rekayasa Lalin dan Rute Alternatif

Pengaturan lalu lintas terbatas bersifat situasional diterapkan pada empat titik simpang di sekitar kawasan JIS. L

Keempat titik tersebut meliputi Simpang Perlintasan Sebidang Kereta Api Jalan Sunter Permai Raya–Jalan RE Martadinata, Simpang Jalan Sunter Permai Raya–Jalan Bisma Raya, Simpang Jalan Danau Sunter Barat–Jalan Danau Sunter Utara, serta Simpang Jalan Danau Bisma–Jalan Danau Bisma Utara.

Bagi pengendara yang melintas di luar area tersebut, Dishub DKI Jakarta menyiapkan sejumlah jalur pengalihan sesuai arah perjalanan:

- Dari Barat (Kota) menuju Timur (Sunter): Dapat melalui Jalan RE Martadinata–Jalan Benyamin Suaeb–Jalan Griya Utama–Jalan Danau Sunter Utara dan seterusnya.

- Dari Selatan (Kemayoran) menuju Timur: Ke arah Tanjung Priok dapat melalui Jalan Benyamin Suaeb–Jalan RE Martadinata–Jalan Ketel dan seterusnya. Sementara ke arah Sunter dapat melalui Jalan Benyamin Suaeb–berputar di u-turn Benyamin Suaeb–Jalan Benyamin Suaeb–Jalan Griya Utama–Jalan Danau Sunter Utara dan seterusnya.

- Dari Timur (Jalan Tol Pelabuhan) menuju Selatan (Kemayoran): Melalui exit tol Papanggo dapat menggunakan Jalan Danau Bis–Jalan Bisma Utara–Jalan Bisma Raya–Jalan Sunter Permai Raya–Jalan Danau Sunter Utara–Jalan Benyamin Suaeb dan seterusnya. Selain itu, melalui exit tol Ancol dapat melintas ke Jalan RE Martadinata–Jalan Benyamin Suaeb dan seterusnya.

- Dari Timur (Sunter) menuju Barat (Ancol): Dapat melalui Jalan Danau Sunter Utara–Jalan Benyamin Suaeb–berputar sebelum Swiss Bel Inn Kemayoran–Jalan Benyamin Suaeb–Jalan RE Martadinata dan seterusnya.

Kantong Parkir Resmi dan Larangan di Badan Jalan

Penonton konser My Chemical Romance diwajibkan menggunakan kantong parkir yang telah disiapkan dan dilarang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Total kapasitas parkir yang tersedia di sekitar lokasi mencapai 5.649 satuan ruang parkir.

Rincian lokasi dan kapasitas kantong parkir tersebut terdiri atas:

- DUFAN: 2.100 ruang parkir

- Ecovention: 463 ruang parkir

- Sentral B: 752 ruang parkir

- Ancol Karnaval: 2.334 ruang parkir

Dari area parkir di kawasan Ancol, pengunjung dapat memanfaatkan layanan shuttle wara-wiri Ancol menuju akses Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Karnaval Ancol yang terhubung ke JIS.

Akses Transportasi Publik ke Kawasan JIS

Untuk menekan kepadatan kendaraan pribadi di sekitar venue, masyarakat yang menuju konser disarankan menggunakan layanan Transjakarta, Mikrotrans, maupun Commuter Line sesuai jam operasional masing-masing rute.

Operasional bus Transjakarta tetap berjalan normal selama kegiatan berlangsung dengan penyesuaian pengaturan lalu lintas serta arahan petugas di lapangan.

Sejumlah layanan angkutan umum yang melayani akses menuju kawasan JIS dan Ancol meliputi:

- Transjakarta: Rute 14 (Senen–JIS, 00.00–23.59 WIB), Rute 14A (Monumen Nasional–JIS, 05.00–01.00 WIB), Rute 12P (Stasiun LRT Pegangsaan Dua–JIS, 05.00–22.00 WIB), Rute 14B (Tanjung Priok–Senen via JIS, 05.00–22.00 WIB), Rute 5 (Kampung Melayu–Ancol, 00.00–23.59 WIB), dan Rute 1W (Blok M–Ancol, 05.00–22.00 WIB).

- Mikrotrans: JAK 77 (Tanjung Priok–Jembatan Item, 05.00–22.00 WIB), JAK 90 (Terminal Tanjung Priok–Rusun Kemayoran, 05.00–22.00 WIB), JAK 120 (JIS–Terminal Muara Angke, 05.00–22.00 WIB), dan JAK 118 (Taman Waduk Papanggo–Kota Tua, 05.00–22.00 WIB).

- Commuter Line: Tanjung Priok Line dengan pemberhentian di Stasiun KRL JIS (05.30–23.30 WIB).