JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memperpanjang jam operasional layanan guna memfasilitasi mobilitas penonton konser grup musik My Chemical Romance (MCR) di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Minggu (22/11).

Penyesuaian khusus ini berlaku pada rute 14A relasi Jakarta International Stadium – Monumen Nasional yang akan beroperasi hingga pukul 01.00 WIB dini hari.

Langkah ini diambil untuk mengurai kepadatan arus kepulangan ribuan penonton dari kawasan stadion menuju pusat kota.

Baca Juga:Polda Metro Tegaskan Penangkapan Eks Kader PSI Cakra Adi Negara Tak Berkaitan dengan Dasco

Dengan perpanjangan waktu operasional tersebut, masyarakat memiliki opsi transportasi massal yang lebih pasti selepas acara berakhir pada malam hari.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menegaskan bahwa kebijakan ini disiapkan demi menjamin kelancaran perjalanan para pengguna jasa transportasi umum.

"Perpanjangan jam operasional pada rute 14A ini merupakan bentuk komitmen Transjakarta dalam menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi para penonton konser, khususnya saat arus kepulangan dari kawasan JIS menuju pusat kota," ujar Ayu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/11).

Pilihan Rute Menuju dan Pulang dari Kawasan JIS

Selain mengandalkan perpanjangan jam layanan pada rute 14A, pelanggan juga dapat memanfaatkan berbagai rute reguler maupun armada Mikrotrans yang terintegrasi langsung dengan area stadion.

Berikut daftar titik pemberhentian beserta rute Transjakarta yang bisa digunakan penonton untuk berangkat maupun pulang dari lokasi konser:

1. Halte Jakarta International Stadium (JIS)

- Rute 12P: Stasiun LRT Pegangsaan – JIS

- Koridor 14: Jakarta International Stadium – Senen (layanan reguler 24 jam)

- Rute 14A: Jakarta International Stadium – Monumen Nasional (perpanjangan khusus hingga pukul 01.00 WIB pada 22 November 2026)

2. Bus Stop Taman BMW

- Rute 14B: Tanjung Priok – Senen via JIS

- JAK.77: Tanjung Priok – Jembatan Item

- JAK.90: Terminal Tanjung Priok – Rusun Kemayoran

- JAK.120: Jakarta International Stadium – Terminal Muara Angke

3. Bus Stop Stadion BMW

- Rute 14B: Tanjung Priok – Senen via JIS

- JAK.88: Terminal Tanjung Priok – Ancol Barat

- JAK.89: Terminal Tanjung Priok – Taman Kota Intan

- JAK.90: Terminal Tanjung Priok – Rusun Kemayoran

Layanan 24 Jam dan Imbauan Perjalanan

Bagi penonton yang membutuhkan akses perjalanan setelah pukul 01.00 WIB, layanan utama Transjakarta pada Koridor 1 hingga 14 dipastikan tetap beroperasi penuh selama 24 jam setiap hari. Hal ini mencakup Koridor 14 rute JIS – Senen yang terhubung langsung dengan area konser.

Agar proses tap-in dan tap-out berjalan lancar tanpa hambatan antrean, Transjakarta mengimbau seluruh calon penumpang untuk memastikan kecukupan saldo Kartu Uang Elektronik (KUE) sebelum memulai perjalanan.