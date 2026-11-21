JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan kronologi insiden kebakaran yang melanda gedung bersejarah Restoran Tugu Kunstkring Paleis di Jakarta Pusat. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pramono menjelaskan bahwa upaya pemadaman awalnya sempat dilakukan secara mandiri oleh pihak pengelola menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

"Kalau melihat kejadian di awal, dicoba dipadamkan dengan APAR yang dimiliki kemudian tidak bisa, dan akhirnya mendatangkan Dinas Pemadam Kebakaran," ujar Pramono saat meninjau lokasi kejadian, Sabtu (21/11).

Sebanyak 21 personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar bagian dari gedung cagar budaya yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Pramono mengapresiasi penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran hingga api berhasil dikuasai serta menegaskan bahwa situasi kini aman tanpa menelan korban jiwa.

"Saya secara pribadi memberikan apresiasi kepada Dinas Pemadam Kebakaran DKI yang bekerja cepat. Dan yang paling penting, tidak ada korban," pungkasnya.

Sebelumnya, Restoran Tugu Kunstkring Paleis di Jalan Teuku Umar Nomor 8, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, terbakar pada Sabtu (21/11) dini hari. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dengan 105 personel dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar area seluas sekitar 800 meter persegi.

Kepala Seksi Operasi Gulkarmat Jakarta Pusat Triyanti menyampaikan, laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 01.55 WIB. Unit pemadam pertama tiba di lokasi lima menit kemudian dan langsung memulai operasi pemadaman pada pukul 02.01 WIB.