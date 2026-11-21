



JawaPos.com - Sistem peternakan ayam petelur bebas sangkar atau cage-free mulai didorong masuk dalam skema sertifikasi nasional.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan standar kesejahteraan hewan sekaligus mendorong perubahan sistem produksi telur di Indonesia.

Yayasan JAAN Domestic Indonesia bersama Animal Lawyer Indonesia (ALI) menggelar diskusi multipihak untuk membahas pengembangan sertifikasi tersebut.

Forum bertajuk Sertifikasi Nasional untuk Peternakan Ayam Petelur Bebas Sangkar itu berlangsung di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta Pusat.

Chief Operation Officer (COO) Yayasan JAAN Domestic drh. Merry Ferdinandez M.Si mengatakan, diskusi tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong penerapan Sertifikasi Kesejahteraan Hewan di Indonesia, khususnya pada peternakan ayam petelur bebas sangkar.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membangun pemahaman bersama dan menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan," ujar Merry.

Menurut dia, masukan tersebut diperlukan sebagai dasar penyusunan rekomendasi penerapan sertifikasi kesejahteraan hewan. Kajian lebih lanjut juga dibutuhkan untuk menentukan standar, mekanisme sertifikasi, serta sistem verifikasi dan pengawasan di lapangan.

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan regulasi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan. Selain itu, Pedoman Sistem Produksi Ayam Petelur Bebas Sangkar juga telah tersedia sebagai acuan bagi pelaku usaha peternakan.

Namun, penerapan sertifikasi nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya kesesuaian standar, mekanisme verifikasi, kompetensi auditor, sistem pengawasan, hingga pengakuan terhadap sertifikasi yang diterapkan.

FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, akademisi, organisasi sertifikasi kesejahteraan hewan, dan sektor industri.

Mereka antara lain Drh. Wiwiek Bagja selaku tokoh nasional kesejahteraan hewan, perwakilan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, serta Prof. Dr. drh. Pudji Astuti dari Humane Farm Animal Care (HFAC) sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada.

Hadir pula Niki Nofari dari Global Food Partners dan Roby Gandawijaya dari PT Inti Prima Satwa Sejahtera.

Diskusi dibagi menjadi tiga pembahasan utama. Pertama, tantangan transisi menuju peternakan bebas sangkar, termasuk kebutuhan dukungan teknis, operasional, dan kebijakan bagi peternak.

Diskusi dibagi menjadi tiga pembahasan utama. Pertama, tantangan transisi menuju peternakan bebas sangkar, termasuk kebutuhan dukungan teknis, operasional, dan kebijakan bagi peternak.

Kedua, integrasi standar peternakan cage-free ke dalam Sertifikat Kesejahteraan Hewan nasional. Pembahasan mencakup kesesuaian dengan standar internasional seperti Certified Humane, pengakuan pasar, serta independensi dan kredibilitas lembaga sertifikasi.

Ketiga, mekanisme pengawasan penerapan standar. Aspek yang dibahas meliputi kompetensi auditor dan Animal Welfare Officer, inspeksi, verifikasi, serta pengawasan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kegiatan ini juga melibatkan berbagai organisasi kesejahteraan hewan, asosiasi industri, pemerintah, perusahaan peternakan, sektor ritel, serta akademisi. Di antaranya Animal Friends Jogja, Act for Farmed Animals (AFFA), Animals Don’t Speak Human (ADSH), Indonesia Network for Compassionate Animal Farming (INCAF), Indonesian Cage-Free Association (ICFA), dan Perkumpulan Ayam Sejahtera Indonesia (PASI).

Sejumlah lembaga lain yang berpartisipasi adalah Asia for Animals, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI), serta perwakilan instansi pemerintah dan perusahaan peternakan.