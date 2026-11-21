JawaPos.com - Guna mendukung masyarakat, khususnya penonton konser Guns N’Roses, nanti malam (21/11), Dinas Perhubungan DKI menyiapkan shuttle bus gratis. Selain itu, Transjakarta rute Kota-Blok M beroperasi selama 24 jam untuk melayani penonton konser.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Budi Awaluddin, itu dilakukan sesuai dengan arahan Gubernur DKI Pramono Anung. Dia menekankan bahwa Pemprov DKI ingin memastikan penonton konser tersebut mendapatkan pengalaman yang menyenangkan.

”Termasuk saat berangkat dan pulang. Kami turunkan 100 personel untuk mengatur lalu lintas di sekitar GBK dan kami sediakan shuttle bus gratis. Kami juga mengimbau penonton menggunakan transportasi umum,” ucap Budi dikutip pada Sabtu (21/11).

Layanan shuttle bus gratis Transjakarta beroperasi mulai pukul 12.00 hingga 01.00 WIB. Shuttle bus melayani rute melingkar dari Jalan Gerbang Pemuda (Pintu 10 GBK), Jalan Asia Afrika, Jalan Hang Lekir I, Jalan Jenderal Sudirman sisi barat, Jalan Semanggi, Jalan Gatot Subroto, lalu kembali ke Pintu 10 GBK.

”Untuk mendukung agar transportasi publik tersedia, ada beberapa rute Transjakarta yang melayani hingga lewat tengah malam. Kami harap penonton memperhatikan jam operasional ini dan merencanakan perjalanan pulang sejak awal,” ujarnya.

Untuk perjalanan pulang dari konser, penonton Guns N’Roses bisa memanfaatkan layanan transportasi umum yang melintasi kawasan GBK dan tetap beroperasi setelah konser usai. Diantaranya Transjakarta Koridor 1 (Kota–Blok M) yang beroperasi 24 jam.

Kemudian Transjakarta rute 9C (Pinang Ranti–Bundaran Senayan) dan 10H (Tanjung Priok–Bundaran Senayan) beroperasi hingga pukul 01.00 WIB. MRT Jakarta melalui Stasiun Istora Mandiri juga melayani penumpang hingga pukul 01.00 WIB, sedangkan KRL Commuter Line dari Stasiun Palmerah beroperasi hingga pukul 24.00 WIB.