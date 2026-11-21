JawaPos.com - Selain jajaran Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI ikut turun tangan membantu rekayasa lalu lintas (lalin) selama konser Guns N’Roses di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) malam nanti (21/11).

Kepala Dishub DKI Budi Awaluddin pun menjelaskan secara terperinci rekayasa lalin yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah konser berlangsung. Langkah itu diambil bersama-sama dengan petugas kepolisian dan instansi terkait lainnya.

Budi menjelaskan bahwa pengaturan lalu lintas di sekitar GBK bersifat situasional. Semua menyesuaikan kondisi di lapangan. Namun Dishub DKI menyiapkan sejumlah rute alternatif yang dapat dilalui pengguna jalan. Yakni:

Dari arah selatan, pengendara dari Blok M menuju Slipi dapat melalui Jalan Panglima Polim, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Pakubuwono VI, Jalan Hang Tuah Raya, Jalan Hang Lekir I, Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda, lalu Jalan Gatot Subroto. Dari Blok M menuju Harmoni dapat melalui Jalan Panglima Polim, Jalan Kyai Maja, Jalan Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City), Jalan Teuku Nyak Arief, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gatot Subroto, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Tomang Raya, Jalan Kyai Caringin, Jalan Balikpapan, lalu Jalan Suryopranoto. Sementara dari Blok M menuju Kampung Melayu dapat melalui Jalan Panglima Polim, Jalan Trunojoyo, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Gunawarman, Jalan Senopati, Jalan Suryo, Jalan Kapten Tendean, Jalan H.R. Rasuna Said (putar balik di Kuningan City), lalu Jalan Raya Casablanca.

Dari arah utara, pengendara dari Harmoni menuju Blok M dapat melalui Jalan Balikpapan, Jalan Suryopranoto, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan M.H. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman sisi barat, Jalan Semanggi, Jalan Gatot Subroto, Jalan Terusan Rasuna Said, Jalan Kapten Tendean, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Trunojoyo, lalu Jalan Panglima Polim.

Dari arah barat, pengendara dari Slipi menuju Blok M dapat melalui Jalan Letjen S. Parman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pejompongan IV, Jalan Pejompongan Raya, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Teuku Nyak Arief, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Pakubuwono VI, Jalan Bumi, Jalan Kyai Maja, lalu Jalan Panglima Polim.

Dari arah timur, pengendara dari Kampung Melayu menuju Blok M dapat melalui Jalan Raya Casablanca, Jalan H.R. Rasuna Said, Jalan Terusan Rasuna Said, Jalan Kapten Tendean, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan. Trunojoyo, lalu Jalan Panglima Polim.

Selain pengaturan lalin, Dishub DKI bersama Polda Metro Jaya sudah menyiapkan beberapa kantong parkir di sekitar GBK. Mulai Parkir Plaza Tenggara, Parkir Plaza Selatan, Parkir Istora, Parkir Elevated Sisi Selatan, Parkir Elevated Sisi Utara, Parkir Akuatik, Parkir Stadion Madya, Lapangan ABC, Parkir Masjid Albina, sampai Parkir Lapangan Softball.