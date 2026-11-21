JawaPos.com - Restoran Tugu Kunstkring Paleis di Jalan Teuku Umar Nomor 8, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, terbakar pada Sabtu (21/11) dini hari. Sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran dengan 105 personel dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar area seluas sekitar 800 meter persegi.

Kepala Seksi Operasi Gulkarmat Jakarta Pusat Triyanti menyampaikan, laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 01.55 WIB. Unit pemadam pertama tiba di lokasi lima menit kemudian dan langsung memulai operasi pemadaman pada pukul 02.01 WIB.

"Situasi pemadaman selesai," ujarnya dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (21/11).

Triyanto menerangkan, proses pemadaman berlangsung hingga api berhasil dilokalisasi pada pukul 03.45 WIB. Petugas kemudian melakukan pendinginan mulai pukul 05.00 WIB sebelum operasi dinyatakan selesai pada pukul 09.09 WIB.

Total 21 unit pemadam kebakaran yang dikerahkan terdiri atas 19 unit dari wilayah Jakarta Pusat dengan 95 personel dan dua unit dari Jakarta Timur dengan 10 personel.

Adapun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas juga masih melakukan pendataan terkait kronologi kejadian dan taksiran kerugian akibat kebakaran tersebut.