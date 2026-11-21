JawaPos.com - Untuk mengantisipasi arus lalu lintas di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (21/11), Polda Metro Jaya bakal melakukan pengaturan arus lalu lintas (lalin). Langkah itu dilakukan terkait dengan konser Guns N’Roses nanti malam.

Melalui unggahan pada akun resmi @tmcpoldametro disampaikan bahwa kepadatan arus diprediksi di sekitar GBK terjadi mulai pukul 14.00 WIB sampai konser selesai. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan transportasi umum agar tidak terjebak kepadatan arus.

”Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, silakan memanfaatkan kantong parkir yang tersedia serta mengikuti arah petugas di lapangan,” bunyi imbauan pada unggahan akun tersebut.

Untuk membantu masyarakat yang tetap menggunakan kendaraan pribadi, polisi dan instansi terkait sudah menyiapkan beberapa kantong parkir di sekitar GBK. Total ada sebelas kantong parkir yang sudah disediakan dengan kapasitas atau daya tampung beragam. Rinciannya:

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Senayan Park (500 motor dan 250 mobil)

Lapangan ABC GBK (1.000 motor dan 50 mobil)

Kolam Renang Akuatik (200 motor dan 250 mobil)

JL APEC (100 bus)

Parkir Timur Senayan (1.100 mobil)

Parkir Plaza Tenggara (174 motor dan 150 mobil)

Seberang Lapangan ABC (50 motor)

EX Telkom (50 mobil)

GBK Arena (50 motor dan 120 mobil)

Gedung Kemenpora (100 motor dan 50 mobil)

Gedung TVRI (100 motor dan 50 mobil).

Selain kantong parkir, petugas kepolisian memprediksi kepadatan arus terjadi di beberapa ruas jalan di sekitar GBK. Yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pintu Satu Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, serta Jalan Asia Afrika.