JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit di Jakarta Utara segera dirampungkan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah percepatan ini diambil agar infrastruktur sepanjang 1,5 kilometer yang pembangunannya dimulai sejak 2015–2016 tersebut bisa segera mengatasi kemacetan warga.

Kepastian itu disampaikan Pramono saat meninjau langsung kondisi fisik jalan layang dengan lebar 11 meter tersebut pada Jumat (20/11).

Ia menyoroti lamanya waktu proyek bernilai sekitar Rp600 miliar itu terbengkalai tanpa memberi dampak langsung bagi mobilitas masyarakat di kawasan Pluit, Muara Karang, dan sekitarnya.

"Artinya, sudah lebih dari sepuluh tahun infrastruktur ini belum memberikan manfaat. Karena itu, saya ingin penyelesaiannya benar-benar dituntaskan sehingga aset yang sudah dibangun ini bisa segera dimanfaatkan masyarakat," ujar Pramono di lokasi peninjauan.

Meski menargetkan penyelesaian dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta memastikan kas daerah tidak akan tersedot untuk merampungkan sisa pekerjaan fisik.

Skema pembiayaan sepenuhnya mengandalkan kewajiban kontribusi dari pihak pengembang.

Saat ini, nilai pembangunan yang menyentuh angka Rp600 miliar sedang diaudit melalui proses penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Penilaian independen ini dilakukan guna menjamin transparansi perhitungan kewajiban pengembang, sementara proses tender kontraktor juga tengah bergulir untuk mengeksekusi sisa proyek.

"Perlu saya tegaskan, penyelesaian JLNT Pluit ini tidak menggunakan APBD DKI Jakarta," imbuh Gubernur Pramono.

Sebelum kendaraan dapat melintas, sejumlah pekerjaan teknis masih harus dituntaskan di lapangan.

Tahapan tersebut meliputi pengaspalan badan jalan, pembangunan jalur akses naik-turun (ramp atau oprit), pemasangan penerangan jalan umum, penyelesaian saluran drainase, hingga kelengkapan marka dan rambu lalu lintas.

Pramono menggarisbawahi bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan nyawa pengendara.

Begitu seluruh konstruksi rampung, JLNT Pluit wajib melewati uji laik fungsi serta pemeriksaan integritas struktur oleh lembaga independen bersertifikat sebelum resmi dibuka untuk umum.

"Saya ingin memastikan semuanya aman terlebih dahulu sebelum dibuka untuk masyarakat. Jangan sampai karena ingin segera difungsikan, aspek keselamatan pengguna jalan justru tidak diperhatikan," imbuhnya.

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menuntaskan proyek strategis ini mendapat sambutan positif dari pihak swasta.

Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk, Basilius Ruru, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang mau meneruskan keberlanjutan pembangunan JLNT Pluit.