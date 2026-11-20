JawaPos.com - Polisi mengungkap penyebab seorang transpuan atau waria berinisial MB, 36, melakukan pembacokan kepada remaja di kawasan Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (18/11) sekitar pukul 00.42 WIB.

Insiden berdarah yang menewaskan remaja berinisial AS dan melukai RDB, 19, ini berawal dari olokan yang dilontarkan korban kepada rekan tersangka.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Imron Ermawan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di Jalan Sumenep, Kelurahan Menteng, setelah korban AS bersama sekitar tujuh orang mendatangi tersangka MB, 36, dan rekannya.

Ejekan tersebut membuat tersangka dan rekannya tersulut emosi hingga memutuskan turun tangan memberi pelajaran.

Tersangka kemudian mengambil celurit lipat yang sudah disimpan di dekat lokasi mangkalnya selama sekitar enam bulan untuk mengantisipasi hal-hal negatif saat beraktivitas malam.

Saat konfrontasi berlangsung, AS sempat menyerang sebelum terjatuh dan berlari, lalu dikejar dan dibacok dua kali pada paha kanan hingga meninggal dunia.

Korban kedua, RDB (19), mengalami luka bacok pada tangan kiri setelah menabrakkan sepeda motornya ke arah tersangka. Polisi memastikan MB bertindak sebagai pelaku tunggal sekaligus eksekutor dalam serangan terhadap kedua korban.

Usai kejadian, tersangka membuang celurit lipat ke Kali Hayam Wuruk di kawasan Simpang Olimo lalu melarikan diri ke Bogor. Tim gabungan menangkap MB di sekitar Stasiun Bogor Kota kurang dari 24 jam setelah peristiwa terjadi.

"Yang bersangkutan ditangkap di Bogor saat melarikan diri, ya. Peran tersangka atau pelaku ini yaitu melakukan penganiayaan dan pembunuhan selaku eksekutor terhadap dua korban ini. Jadi dia pelaku tunggal," ujarnya, Jumat (20/11).

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penyidik telah memeriksa 11 saksi serta menyita barang bukti.

Atas perbuatannya, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun, serta Pasal 468 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman delapan tahun dan Pasal 468 ayat 2 dengan ancaman 10 tahun.