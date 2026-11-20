JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) merencanakan peningkatan fasilitas Stasiun Duri, Jakarta Barat. Langkah ini menyusul tingginya aktivitas pengguna jaringan Commuter Line Jabodetabek.

Fasilitas yang ditingkatkan seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan antarperon, dilengkapi eskalator untuk memberikan akses yang lebih mudah, aman, dan nyaman bagi pelanggan.

Sebagai stasiun transit, Duri menjadi titik penting mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditunjang dengan fasilitas yang baik.

Berdasarkan data, sepanjang Januari–Oktober 2026, volume aktivitas transit Stasiun Duri mencapai 26.460.460. Pada Januari 2026 tercatat sebanyak 2.660.665 aktivitas, sedangkan pada Oktober 2026 mencapai 2.737.925 aktivitas atau meningkat 2,90 persen. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap fasilitas perpindahan pelanggan yang semakin memadai.

Dalam tren jangka panjang, aktivitas transit Stasiun Duri juga mengalami pertumbuhan, volumenya meningkat dari sekitar 18 juta pada 2022 menjadi 29,7 juta pada 2025, atau tumbuh sekitar 65 persen. Perkembangan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menyiapkan pengembangan fasilitas stasiun untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, pengembangan Stasiun Duri disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Dengan begitu, pengguna moda transportasi bisa lebih nyaman dalam melakukan perjalanan.

“Stasiun Duri memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama dalam perpindahan antarlini Commuter Line. Kami menyiapkan pengembangan akses antarperon agar pelanggan dapat berpindah dengan lebih mudah, nyaman, dan aman. Perencanaan ini juga memperhatikan kebutuhan pelayanan stasiun dalam jangka panjang,” ujar Bobby, jumat (20/11).

Dalam rencana induk pengembangannya, KAI menyiapkan pembangunan JPO di sisi selatan Stasiun Duri sebagai jalur penghubung antarperon. JPO tersebut direncanakan memiliki akses eskalator menuju peron 1 dan 2 serta peron 5, sehingga pelanggan mendapatkan kemudahan ketika berpindah layanan.

Pengembangan ini juga diarahkan untuk memperbaiki sirkulasi pelanggan di area stasiun. Keberadaan JPO dan eskalator diharapkan membantu mengatur arus perpindahan secara lebih tertata, sekaligus meningkatkan keselamatan pelanggan ketika mengakses peron yang berbeda.

Bobby menjelaskan, perencanaan pengembangan stasiun perlu memperhatikan karakteristik pergerakan pelanggan, kapasitas fasilitas, serta aspek keselamatan operasional. Dengan demikian, fasilitas yang dikembangkan dapat mendukung kebutuhan perjalanan masyarakat secara berkelanjutan.