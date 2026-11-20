JawaPos.com - Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menolak tegas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 yang diteken Gubernur Pramono Anung, Jumat (20/11).

Pasalnya, kebijakan ini akan gagal mendongkrak daya beli dan berpotensi membuat upah pekerja di Jakarta lebih rendah dari buruh pabrik panci di Bekasi serta Karawang.

Said Iqbal menilai kenaikan sebesar Rp407.065 atau 7,10 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 belum mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL) di ibu kota.

Said Iqbal mengkritik keras sikap Gubernur Pramono yang dinilai tidak memperhitungkan proyeksi upah di daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang.

Menurut perhitungannya, upah minimum di kedua wilayah industri tersebut berpotensi kembali melampaui angka UMP DKI Jakarta 2027.

"Gubernur Jakarta itu pakai kacamata kuda. Memalukan. Kenapa? Upah minimum DKI Jakarta Rp6.136.000 itu lebih rendah nanti dengan upah minimum Bekasi dan Karawang," unar Said Iqbal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Ia mempertanyakan logika ketimpangan tersebut mengingat Jakarta merupakan pusat bisnis dan perkantoran besar.

Ia mencontohkan ironi jika pekerja di sektor jasa keuangan atau perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Jakarta kalah secara angka upah dibandingkan sektor manufaktur di daerah sekitar.

"Pabrik panci, pabrik kecap, pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misal. Atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang?," kata Said Iqbal.

Alasan Daya Beli dan Paradoks Respons Publik

Said Iqbal menilai, kenaikan UMP Jakarta 2027 sekitar Rp407.000 tidak cukup mengangkat daya beli pekerja.

Bagi serikat buruh, upah merupakan salah satu instrumen utama menjaga daya beli bersama jaminan sosial dan pengendalian harga kebutuhan pokok.

"Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah di provinsi DKI diumumkan oleh Gubernur, karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli," tegas Said Iqbal.

Dasar Penetapan UMP DKI Jakarta 2027 oleh Pemprov

Di sisi lain, penetapan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026.

Kebijakan ini diputuskan setelah pembahasan tripartit selama tiga hari bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang rampung lebih cepat dari batas akhir Sabtu (21/11).

Gubernur Pramono Anung menyatakan keputusan tersebut disusun dengan menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Jakarta.

"Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menyusun besaran UMP 2027 berdasarkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan, mulai dari kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga indeks tertentu (alfa).