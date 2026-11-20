JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 pada Jumat (20/11/2026).

Kendati besaran UMP Jakarta 2027 naik 7,10 persen, massa buruh meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengubah angka tersebut menjadi Rp 6,2 juta.

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 407.065 dari UMP 2026 yang berada di level Rp 5.729.876 ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026.

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Pemprov DKI mengetok keputusan ini lebih cepat satu hari dari batas akhir Sabtu (21/11) usai menggelar sidang tripartit Dewan Pengupahan selama tiga hari.

Namun, penetapan upah minimum di angka Rp6,13 juta dinilai belum menjawab harapan pekerja.

Perwakilan buruh dari Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) menggelar demonstrasi di Balai Kota, Jumat (20/11).

Alasan Buruh Minta Revisi Jadi Rp 6,2 Juta

Sekretaris Perda KSPI DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah menuturkan, dalam sidang Dewan Pengupahan sebelumnya, unsur pemerintah mengusulkan indeks tertentu (alfa) sebesar 0,775, pengusaha 0,5, sedangkan unsur pekerja merekomendasikan angka maksimal 1 persen.

Menurut Andre, jika formula perhitungan menggunakan indeks alfa sebesar 1 persen sesuai aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru, maka angka UMP DKI Jakarta 2027 seharusnya menyentuh kisaran Rp6.224.000.

"Kita tetap meminta di 1 persen alfanya. Ya, Rp6.224.000," ujar Andre di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/11).

Andre menilai pekerja memiliki kontribusi besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi ibu kota.

Ia memaparkan, jumlah pekerja di Jakarta saat ini mencapai 5,21 juta orang. Jumlah ini belum termasuk pekerja dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, serta sektor informal.

"Pertumbuhan ekonomi kita (Jakarta) ini sudah meningkat. Maka 1 persen itu wajib Gubernur DKI itu harus memutuskan alfanya," tegasnya.

Ancaman Aksi Lanjutan dari Serikat Pekerja

Menanggapi keputusan UMP yang berada di bawah tuntutan Rp 6,2 juta, Andre menyatakan kekecewaannya.

Ia menyebut rekomendasi buruh disusun berdasarkan evaluasi riil terhadap penurunan daya beli serta kebutuhan hidup layak pekerja lajang di Jakarta selama satu tahun terakhir.

Pihaknya berencana segera melakukan konsolidasi internal dengan seluruh elemen buruh di ibu kota guna menentukan langkah berikutnya.

"Bisa jadi kami akan coba koordinasi lagi dengan seluruh buruh DKI Jakarta, apakah kita harus melakukan perlawanan melalui aksi atau melalui lobi-lobi lagi," ungkap Andre.

Alasan Pramono: Jaga Iklim Usaha

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, penetapan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941 telah mengacu pada regulasi yang berlaku.

Yakni PP Nomor 49 Tahun 2025, SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026, serta selaras dengan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Indikator yang digunakan mencakup kebutuhan hidup layak (KHL), tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa.

Pemprov DKI memosisikan diri sebagai mediator untuk mencari titik tengah antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

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"Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif," kata Pramono.

Pramono berharap kenaikan 7,10 persen ini mampu mendongkrak kesejahteraan pekerja di Jakarta tanpa membebani operasional dunia usaha agar tetap bertahan.