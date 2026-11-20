JawaPos.com - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ade Suherman, mendesak tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) klaster pangan, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya, untuk memperluas pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Langkah antisipasi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah potensi peningkatan permintaan masyarakat pada akhir tahun. Sejumlah komoditas strategis seperti beras, daging sapi, daging ayam, telur, cabai, bawang merah, dan minyak goreng perlu mendapat perhatian khusus.

Anggota dari Fraksi PKS itu menilai pemerintah tidak boleh menunggu hingga terjadi lonjakan harga untuk melakukan intervensi. BUMD pangan harus hadir lebih awal melalui distribusi bahan pokok dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat.

“Jangan menunggu harga di pasar naik tinggi baru bergerak. Kami di Komisi B mendorong Food Station, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya segera menggelar operasi pasar murah secara masif. Kehadirannya harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di kawasan permukiman padat dan wilayah yang membutuhkan,” tegas Ade.

Menurutnya, operasi pasar tidak cukup hanya dilaksanakan di pasar induk atau kantor pemerintahan. Pemerintah perlu mendekatkan akses pangan murah hingga tingkat kelurahan dan lingkungan permukiman agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan kebutuhan pokok.

Sebagai anggota Komisi B yang membidangi perekonomian, perdagangan, dan pengawasan BUMD, Ade menyampaikan tiga langkah strategis yang perlu dilakukan oleh klaster BUMD pangan.

Pertama, memperkuat integrasi dan kolaborasi antar-BUMD pangan. Food Station dapat berperan dalam penyediaan beras, minyak goreng, dan gula; Dharma Jaya dalam penyediaan daging sapi dan ayam; sedangkan Pasar Jaya dapat mengoptimalkan jaringan pasar serta Jakgrosir. Ketiganya perlu menyusun paket sembako murah terpadu agar masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok dalam satu lokasi.

Kedua, memperluas jangkauan pasar murah hingga tingkat kelurahan dan rumah susun. Ade mendorong pelaksanaan kegiatan di balai warga, lingkungan RW, dan kompleks rusunawa. Wilayah Jakarta Selatan seperti Jagakarsa, Pasar Minggu, Mampang Prapatan, Pancoran, dan Tebet perlu menjadi bagian dari pemetaan lokasi pelaksanaan.

Ketiga, menjamin kualitas dan ketertiban distribusi pangan. Seluruh bahan pokok yang dijual harus memenuhi standar kelayakan konsumsi dan higienitas. Sistem antrean serta mekanisme pembelian juga perlu ditata dengan baik, termasuk memanfaatkan digitalisasi agar distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.

Ade menegaskan bahwa keberadaan BUMD pangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan anggaran daerah dan penugasan pelayanan publik kepada BUMD perlu tercermin dalam kemudahan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau.