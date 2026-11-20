JawaPos.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2027 naik menjadi Rp6.136.941. Hal ini diputuskan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui penandatanganan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/11).

Jumlah tersebut naik 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP tahun sebelumnya, sekaligus mencatat persentase kenaikan yang lebih tinggi daripada tahun 2026.

Rincian Angka dan Perbandingan dengan 2026

Keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merampungkan pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Pada tahun 2026, UMP Jakarta berada di angka Rp5.729.876, sehingga penyesuaian untuk 2027 membawa selisih yang cukup terasa bagi pekerja dan pelaku usaha.

Selain nominal rupiahnya bertambah Rp407.065, laju kenaikan 7,1 persen pada penetapan kali ini melampaui kenaikan UMP tahun 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen.

Perbedaan persentase ini menjadi sorotan karena mencerminkan penyesuaian upah minimum yang lebih besar dibanding periode sebelumnya.

"Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941," ujar Pramono, Jumat (20/11).



Pertimbangan Kesejahteraan Pekerja dan Dunia Usaha

Dalam menetapkan kebijakan pengupahan ini, Pramono menekankan bahwa pemerintah daerah mempertimbangkan dua sisi sekaligus: peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Pendekatan tersebut diarahkan agar standar upah meningkat tanpa mengabaikan daya tahan sektor usaha di Jakarta.

Pramono menegaskan bahwa penetapan UMP 2027 merupakan bagian dari agenda kebijakan pengupahan yang berkeadilan di ibu kota. Langkah ini menjadi acuan resmi pembayaran upah minimum di DKI Jakarta untuk tahun berjalan 2027.