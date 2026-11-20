JawaPos.com - Dua anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Iptu Deni dan Brigadir Dwi Santoso, menjadi korban pengeroyokan kelompok Ambon di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada Kamis (19/11).

Peristiwa itu jadi viral lantaran terkait dengan video seorang satpam di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara naik ke kap mobil yang dikendarai anggota Satres Narkoba itu.

Peristiwa ini berawal dari penangkapan seorang pengguna narkoba di kampung Ambon, Cengkareng, lalu memanas ketika seorang satpam PIK sempat bergelantungan di kap mobil yang dikendarai petugas.

Kasus bermula saat anggota Satres Narkoba menangkap satu pengguna narkoba di Jalan Tanggul Timur dekat Komplek Ambon, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Setelah mengetahui adanya upaya penyerangan dari kelompok kampung Ambon, petugas memutuskan meninggalkan lokasi tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menuturkan, anggotanya bergerak ke arah PIK untuk kembali ke polsek sambil membawa pelaku.

"Anggota kemudian menuju arah PIK kembali ke polsek untuk membawa pelaku," kata Nasriadi, Jumat (20/11).

Aksi Satpam PIK di Kap Mobil Dalam perjalanan tersebut, mobil yang dikendarai anggota diteriaki sebagai pelaku tabrak lari. Kendaraan itu mengarah ke Jalan Tol Sedyatmo hingga satpam PIK berupaya menghentikan laju kendaraan.

Nasriadi menuturkan, saat penghadangan terjadi, satpam PIK tersebut bergelantungan di kap mobil anggota.

Petugas kemudian menghentikan kendaraan di tempat kejadian perkara (TKP) untuk menjelaskan identitas mereka.

"Pada Saat di TKP mobil anggota tersebut Berhenti untuk memberitahu kepada security terkait identitas anggota polisi," terangnya.

Namun, security di lokasi tidak percaya bahwa keduanya merupakan anggota Polres Metro Jakarta Barat, sehingga terjadi pencekikan di TKP.

Kena Luka Tusuk dan Lemparan Batu, Pelaku Diburu Polisi Tidak lama setelah kejadian itu, sekelompok orang mengejar dan memukuli petugas. Iptu Deni mengalami luka pada bagian dahi serta luka tusuk pada paha sebelah kiri.

Anggota lain kemudian datang dan membawa Iptu Deni ke Rumah Sakit Atma Jaya untuk memperoleh penanganan medis. Sementara itu, korban lainnya juga mengalami luka akibat serangan di lokasi.

"Sedangkan Brigadir Dwi santoso mengalami luka dibagian atas telinga diakibatkan terkena lemparan batu," tambahnya.