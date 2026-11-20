JawaPos.com - Aksi seorang satpam PIK naik kap mobil yang dikemudikan anggota kepolisian di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Kamis (19/11) sore menjadi sorotan.

Peristiwa yang terekam video dan viral di media sosial ini bermula dari tuduhan tabrak lari saat petugas mundur dari lokasi penindakan kasus narkoba Kampung Ambon di Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi menjelaskan, rangkaian kejadian tersebut bermula sekitar pukul 16.30 WIB.

Saat itu, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng melakukan penindakan terhadap terduga pengguna narkoba di Jalan Tanggul Timur, Kompleks Ambon, Jakarta Barat.

Upaya petugas mengamankan terduga pelaku di lokasi mendapat perlawanan dari para pelaku.

Situasi yang tidak kondusif membuat anggota kepolisian memilih meninggalkan lokasi dan mengarah ke wilayah PIK untuk kembali ke Polsek.

"Pada saat mengamankan satu orang yang diduga menggunakan narkoba, lalu ada upaya penyerangan dari sekelompok orang kepada anggota Polres Metro Jakarta Barat," ujar Kombes Nasriadi, dikutip Jumat (19/11).

Dalam perjalanan meninggalkan tempat kejadian, kendaraan rombongan polisi tersebut diteriaki oleh sekelompok orang. Mereka menuding mobil petugas sebagai pelaku tabrak lari.

"Pada saat diperjalanan mobil anggota diteriaki oleh (sekelompok orang) sebagai pelaku tabrak lari," ungkapnya.

Pemicu Satpam PIK Naik Kap Mobil Polisi Mobil beserta tim kemudian mengarah ke Jalan Tol Sedyatmo. Mendengar teriakan dugaan tabrak lari, petugas satpam PIK setempat langsung berupaya menghentikan kendaraan dengan naik ke atas kap mesin mobil.

"Karena mendengar adanya teriakan pelaku tabrak lari maka sekuriti tersebut menghentikan mobil dengan cara menaiki mobil di atas kap mobil anggota," jelas Nasriadi.

Saat mobil berhenti, petugas mencoba menjelaskan identitas mereka sebagai anggota Polres Metro Jakarta Barat.

Namun, petugas keamanan tersebut tidak percaya hingga situasi memanas dan berujung kekerasan fisik.

"Sehingga sekuriti tersebut mencekik leher Iptu Deni," tuturnya.

Tidak berselang lama, sekelompok orang datang mengejar dan memukuli Iptu Deni di lokasi. Akibat kejadian itu, dua personel kepolisian mengalami luka-luka.

"Tidak lama, ada sekelompok orang yang mengejar dan memukul Iptu Deni. Imbasnya, Iptu Deni luka pada bagian dahi dan luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri," bebernya.

Iptu Deni langsung dilarikan ke RS Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara, untuk mendapatkan perawatan.

Sementara itu, Brigadir Dwi Santoso mengalami luka di bagian atas telinga akibat lemparan batu.

Video Satpam PIK di Atas Kap Mobil Viral Sebelum penjelasan resmi polisi dirilis, video yang memperlihatkan aksi satpam PIK di atas kap mobil hitam yang melaju kencang lebih dulu ramai beredar di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, mobil tampak mengalami kerusakan pada bagian kaca belakang yang pecah.

Kendaraan itu terus melaju menyusuri jalan di kawasan PIK, sementara petugas keamanan menggedor-gedor kaca depan agar pengemudi berhenti.