JawaPos.com - Pemerintah menetapkan wilayah Jakarta sebagai segmen prioritas dalam mega proyek Giant Sea Wall yang pembangunannya direncanakan mulai berjalan tahun 2027.

Kabar tersebut disampaikan Staf Ahli Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Okto Irianto saat menjadi pembicara kunci di Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dan Gelar Hasil PkM 2026 Universitas Terbuka, Kamis (19/11).

Okto memaparkan bahwa proyek ini dirancang sebagai agenda jangka panjang yang terbagi ke dalam 13 segmen. Ia menegaskan bahwa seluruh segmen tersebut tidak akan dibangun dengan struktur yang seragam.

Tidak Semua Segmen Berupa Tanggul Laut

Dalam paparannya Okto menjelaskan, proyek Giant Sea Wall memiliki tiga bentuk penanganan. Ketiganya meliputi tanggul laut, tanggul pantai atau pesisir, serta dinding alami berupa hutan mangrove.

"Apakah semua segmen akan dibangun tanggul laut? Tidak," kata Okto.

Untuk kawasan Jakarta, khususnya di Teluk Jakarta, pemerintah merencanakan pembangunan tanggul laut. Lokasinya berada di tengah laut dan cukup jauh dari garis pantai, berbeda dari tanggul pantai yang dibangun langsung di area pesisir.

Menahan Laju Penurunan Tanah dan Kenaikan Muka Air Laut

Pembangunan Giant Sea Wall diarahkan untuk melindungi kawasan sepanjang pesisir utara Jawa, termasuk Jakarta. Langkah ini dibutuhkan agar wilayah pesisir tidak tenggelam akibat kenaikan tinggi muka air laut yang terus berlangsung.

Di saat yang sama, permukaan tanah di Jakarta juga mengalami penurunan secara perlahan setiap tahun. Kondisi ganda inilah yang melatarbelakangi perlunya intervensi infrastruktur pesisir secara terukur.

Okto menyebut proyek ini membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 20 hingga 25 tahun. Menurut dia, upaya yang dimulai saat ini ditujukan untuk menjawab tantangan jangka panjang di masa depan.

"Generasi masa depan yang akan merasakan hasilnya. Pemerintah sekarang yang mulai mengerjakannya," ujarnya.

Peran Riset Kampus dan Kesiapan Perguruan Tinggi

Dalam kesempatan tersebut, Okto berharap kalangan kampus dapat berkontribusi melalui riset atau penelitian di bidang pantai dan kelautan.

Kajian akademik dinilai penting untuk menentukan wujud Giant Sea Wall yang paling sesuai bagi karakteristik wilayah tertentu.

Rektor Universitas Terbuka Ali Muktiyanto menyambut baik pemaparan mengenai proyek prioritas pemerintah tersebut, termasuk Giant Sea Wall serta rencana Kereta Cepat Jakarta–Surabaya. Ia menekankan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari tri dharma perguruan tinggi.

"Banyak sekali program atau produk hasil pengabdian masyarakat civitas UT," tutur Ali.