JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memetakan 25 kelurahan rawan banjir yang tersebar di empat kota administrasi, seiring tingginya catatan bencana hidrometeorologi hingga Oktober 2026.

Pemetaan ini merujuk pada dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) 2021 serta data kejadian kebencanaan periode 2020–2026.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menuturkan, Jakarta Selatan mencatat rekor tertinggi untuk kejadian banjir sebanyak 367 kali dan tanah longsor sebanyak 99 kali.

Selain itu, Jakarta Selatan juga mencatatkan 412 kejadian pohon tumbang, sementara Jakarta Barat mencatat 1.315 kejadian angin kencang.

Berdasarkan pemetaan BPBD DKI Jakarta, kerawanan banjir tersebar merata di sejumlah titik padat penduduk dan kawasan aliran sungai. Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan jumlah kelurahan terbanyak yang masuk daftar rawan banjir.

Berikut rincian 25 kelurahan rawan banjir di wilayah DKI Jakarta:

- Jakarta Selatan (9 Kelurahan): Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang.

- Jakarta Timur (8 Kelurahan): Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan.

- Jakarta Barat (5 Kelurahan): Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara.

- Jakarta Utara (3 Kelurahan): Pademangan Barat, Rorotan, dan Pluit.

Potensi Gerakan Tanah dan Sorotan Pembangunan

Selain banjir, BPBD juga memetakan wilayah berpotensi gerakan tanah dengan kategori menengah di DKI Jakarta.

Di Jakarta Selatan, zona potensi menengah meliputi Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan, sedangkan di Jakarta Timur mencakup Kramatjati dan Pasar Rebo.

Menurut ketentuan zona potensi menengah, gerakan tanah dapat terjadi saat curah hujan berada di atas normal. Kondisi ini rentan muncul terutama pada area yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau lereng yang mengalami gangguan.

Langkah Mitigasi BPBD dari Pra hingga Pasca-Bencana

Untuk menekan risiko dampak bagi warga, BPBD DKI Jakarta menjalankan rangkaian penanganan terstruktur mulai dari tahap pencegahan hingga pemulihan.

Upaya tersebut dimulai sejak fase pra-bencana melalui edukasi warga, pemantauan dan peringatan dini, penyiapan personel serta sarana prasarana, hingga pemetaan risiko dan koordinasi lintas sektor.

Saat memasuki fase tanggap darurat, BPBD fokus pada pemantauan serta asesmen cepat dan evakuasi warga. Langkah ini disertai pengaktifan posko pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, koordinasi percepatan penanganan genangan, dan penyampaian informasi publik.

Sementara pada fase pasca-bencana, BPBD mendata jumlah warga terdampak, pengungsi, kerusakan, serta kerugian untuk menyusun asesmen kebutuhan lanjutan.