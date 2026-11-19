JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) mempercepat normalisasi sejumlah sungai utama sekaligus menjelang musim hujan pada November 2026.

Langkah ini guna mengatasi penyempitan aliran air di Kali Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama, termasuk titik penyempitan di Petogogan dan Pela Mampang yang berdampak hingga kawasan Kemang.

Sekretaris Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta Nugraharyadi menuturkan, normalisasi kali Ciliwung saat ini dalam proses pelepasan hak di segmen Kelurahan Cawang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati.

Pada Normalisasi Kali Ciliwung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas SDA DKI Jakarta bertugas melakukan pembebasan tanah. Sedangkan untuk pekerjaan fisik tanggul dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Pemprov DKI mengemban tugas pengadaan tanah pada proyek normalisasi sungai, sedangkan pekerjaan fisik tanggul di Kali Ciliwung dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama

Progres normalisasi di tiga aliran kali prioritas berjalan pada tahapan yang berbeda sesuai kesiapan lahan dan penetapan lokasi (Penlok).

Di Kali Ciliwung, proses berada pada tahap pengadaan tanah melalui pelepasan hak secara bertahap di segmen Kelurahan Cawang, Kelurahan Cililitan, Kelurahan Pengadegan, dan Kelurahan Rawajati.

Sementara itu, normalisasi Kali Krukut menyasar segmen SMA Tarakanita hingga Jalan Kapten Tendean sepanjang sekitar 1.240 meter dengan rencana lebar 20 meter.

Penetapan lokasi telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta dan kini memasuki tahap persiapan pengadaan tanah di segmen Kelurahan Petogogan guna mengatasi bottleneck (penyempitan aliran) di Petogogan dan Pela Mampang yang genangannya dapat meluas ke Kemang.

"Normalisasi dilakukan untuk mengatasi bottleneck (penyempitan aliran) di kawasan Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Pela Mampang, yang bahkan banjirnya bisa berdampak ke kawasan Kemang," katanya.

Adapun di Jakarta Utara, normalisasi Kali Cakung Lama memiliki estimasi panjang pekerjaan dua sisi sekitar 2,65 kilometer. Tahapannya berada pada pengadaan tanah di segmen Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Semper Timur yang saat ini masih dalam proses penerbitan Penlok.

Pengerukan Sedimen Tembus 724 Ribu Meter Kubik

Selain pengadaan lahan, Dinas SDA menjalankan pengerukan di kali atau sungai, waduk, situ, dan embung serta pengurasan saluran penghubung (PHB) dan saluran mikro sejak 2 Januari 2026. Upaya ini terus diperluas guna menambah kapasitas tampung badan air di seluruh wilayah kota administrasi.