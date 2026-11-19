JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menyiagakan 1.250 unit pompa dan pengerukan sedimen lebih dari 724 ribu meter kubik sebagai upaya mencegah banjir pada musim hujan ini.

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Nugraharyadi menuturkan sebanyak 709 unit pompa stasioner telah disiagakan di 263 lokasi. Untuk menjangkau titik genangan yang tidak terjangkau pompa tetap, pihaknya juga menyiapkan 541 unit pompa mobile yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.

"Pompa mobile digunakan untuk menjangkau lokasi banjir/genangan yang tidak bisa dijangkau pompa stasioner," ujar Nugraharyadi, Kamis (19/11).

Pasukan Biru Jaga Titik Rawan dan Operasional Pompa

Selain mengandalkan pompa pengendali banjir, Dinas SDA DKI Jakarta mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) atau Pasukan Biru di lapangan. Personel ini disiagakan untuk bergerak cepat saat genangan muncul sekaligus mendukung kelancaran operasional pompa.

Pemantauan rutin juga dilakukan Pasukan Biru agar kondisi lapangan tetap terpantau. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya respons cepat agar air tidak bertahan lama di jalan maupun permukiman warga.

"Pasukan Biru ini juga dikerahkan untuk berjaga dan melakukan pemantauan rutin demi memastikan kondisi lapangan tetap terkendali," katanya.

Sedimen Tembus 724 Ribu Meter Kubik Sejak Awal Tahun

Upaya menjaga daya tampung air berjalan sejak 2 Januari 2026 melalui pengerukan kali atau sungai, waduk, situ, dan embung, serta pengurasan saluran penghubung (PHB) dan saluran mikro. Kegiatan tersebut terus diperluas ke berbagai infrastruktur pengendali banjir guna mengoptimalkan fungsi drainase kota

Hingga 30 Oktober 2026, volume pengerukan di lima kota administrasi Jakarta mencapai 623.065 meter kubik. Ditambah volume pengurasan saluran sebesar 101.689 meter kubik.