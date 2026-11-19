JawaPos.com - Warga Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menggelar deklarasi anti tawuran, Kamis (19/11) sore.

Aksi ini sebagai upaya menghentikan pertikaian berulang yang kerap terjadi di wilayah mereka. Kegiatan ini melibatkan perwakilan RW, tokoh masyarakat, berbagai organisasi masyarakat (ormas), serta unsur kecamatan, kepolisian, dan TNI.

Camat Tanah Abang Dwiarti Indriani Utami menuturkan, kondusifitas wilayah tidak bisa lagi ditawar. Ia mengajak warga mengubah citra kawasan agar tidak terus lekat dengan konflik.

Ia menilai kesadaran kolektif sangat dibutuhkan agar ikrar damai tidak berhenti sebatas seremoni.

"Deklarasi ini bukan cuma formalitas. Deklarasi ini bukan cuma hari ini, kita harus bikin kampung kita aman. Damai itu bukan pilihan di Tanah Abang. Guyub itu bukan lagi menjadi opsi, tapi tujuan," ujar Utami, Kamis (19/11).

Menurutnya, tawuran di Petamburan selama ini kerap terjadi di antara sesama warga sendiri. Karena itu, ia mendorong para pemuda menyalurkan energi ke kegiatan yang membangun, seperti berorganisasi dan belajar kepemimpinan.

"Ini harus jadi sebagai titik balik komitmen bersama. Mudah-mudahan ke depannya Petamburan tidak lagi dikenal dengan segala hal yang negatif, melainkan hal-hal yang positif yang titik awalnya dari sini," katanya.

Bersamaan dengan deklarasi, pihak kecamatan menyalurkan santunan bagi warga yang terdampak kerusakan maupun pembakaran akibat tawuran pada Minggu (15/11). Dana bantuan tersebut dihimpun dari donasi warga sebagai wujud solidaritas, bukan penggantian kerugian secara penuh.

"Hari ini langsung dilaksanakan santunan bagi semua korban yang ada, tapi bentuknya bukan untuk penggantian, hanya kerohiman. Ibarat itu empati kami bersama dan itu semua donasinya dari warga masyarakat juga," tutur Utami.

Menanggapi usulan pengadaan ring tinju untuk menyalurkan energi remaja seperti di kawasan lain, Dwiarti menyatakan pihaknya belum merencanakan langkah tersebut. Ia menilai adu fisik di atas ring berisiko memunculkan gesekan lanjutan di luar arena.

"Karena khawatir pada saat di ring bisa ada wasit, tapi kalau di luar ring kita enggak tahu ya. Gesekan-gesekan itu masih kita hindari," ungkapnya.

Komitmen Tokoh Masyarakat Menjelang Ramadan

Ketua Umum Rumah Guyub Tenabang (RGT), Heru Nuryaman, memandang deklarasi ini sebagai titik akhir konflik di Kelurahan Petamburan. Ia menyebut langkah tersebut lahir dari kesepakatan lintas elemen masyarakat bersama aparat terkait.

"Makanya saya berkehendak ini adalah titik akhir, sudah tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi tawuran," katanya.

Heru meyakini momentum menuju bulan suci Ramadan memperkuat dorongan warga untuk mengakhiri tawuran dan menyelesaikan persoalan lingkungan secara bersama.

"Saya haqqul yakin karena mengingat situasi juga dan beberapa bulan lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Makanya saya berkehendak ini adalah titik akhir, sudah tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi tawuran," kata Heru.

Ia menambahkan, berbagai terobosan bersama tokoh, warga, ormas, serta aparat kepolisian dan setempat telah dilakukan untuk menekan hal negatif di Tanah Abang.