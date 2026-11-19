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JawaPos.com - Hujan yang turun sejak siang hari memicu genangan air setinggi 10 hingga 15 sentimeter di dua titik wilayah Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Sebagian wilayah mengalami guyuran ringan, sementara titik lain diguyur hujan berintensitas sedang hingga lebat.

Genangan pertama terjadi di Jalan Amil, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran. Pada laporan pukul 15.50 WIB, hujan di kawasan tersebut berada pada intensitas ringan dengan ketinggian genangan mencapai 10 sentimeter.

Lokasi kedua berada di Jalan Pejatan Indah, RT 07 RW 09, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Petugas memantau area ini mulai pukul 15.00 WIB hingga selesai saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga lebat, dan mencatat genangan setinggi 15 sentimeter.

"Jalan pejatan indah setinggi 15 cm dan Jl Amil setinggi 10 cm," ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, Kamis (19/11).

Skema Mitigasi dan Respons Bertingkat BPBD DKI Selain mencatat genangan, Maruli menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan langkah mitigasi dan penanganan banjir secara bertingkat di Jakarta.

Pola ini dirancang agar kesiapan aparat dan warga berjalan seiring ketika potensi genangan muncul.

Pada tahap prabencana, BPBD DKI Jakarta memfokuskan upaya pada deteksi awal dan penguatan ketahanan wilayah sebelum air meluas.

Rangkaiannya meliputi pemetaan risiko, koordinasi lintas sektor, pemantauan dan peringatan dini, penyiapan personel serta sarana prasarana, hingga edukasi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Ketika genangan terjadi, prioritas beralih pada kecepatan respons lapangan serta pemenuhan kebutuhan mendesak warga terdampak.

Pada fase tanggap darurat ini, BPBD DKI Jakarta menjalankan pemantauan dan asesmen cepat, evakuasi serta penyelamatan warga, pengaktifan posko dan pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, koordinasi percepatan penanganan genangan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Penanganan tidak berhenti saat air mulai surut, melainkan berlanjut ke fase pascabencana untuk mendata dampak dan memulihkan kondisi warga.

BPBD DKI Jakarta mencatat jumlah warga terdampak, pengungsi, kerusakan, serta kerugian, sekaligus melakukan asesmen kebutuhan pascabencana sebagai pijakan tindak lanjut.

BPBD ini juga mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan warga hingga aman kembali ke rumah, sambil bekerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk pembersihan lingkungan, pemulihan layanan dasar, dan penanganan fasilitas terdampak.