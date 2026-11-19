JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kritik rencana anggaran sekitar Rp 400 miliar untuk perayaan 5 Abad Jakarta dalam pembahasan RAPBD 2027.

Pramono mengaku tidak mengetahui pasti total anggaran yang dikeluarkan.

Namun, ia menegaskan bahwa peringatan 500 tahun merupakan tonggak istimewa setelah Jakarta melewati perjalanan panjang.

"Mengenai anggaran terus terang saya tidak hafal ya. Tetapi memang apa pun momentum 500 tahun atau lima abad ini kan sangat spesial bagi Jakarta yang mengalami proses perjalanan panjang," ujar Pramono, Kamis (19/11).

Pramono mengungkap, Pemprov DKI Jakarta berencana mengundang sejumlah pemimpin ibu kota dunia.

Dirinya telah menyampaikan langsung kepada Wali Kota Berlin, Wali Kota Paris, Wali Kota Amsterdam, hingga Gubernur Tokyo, serta menargetkan kehadiran Wali Kota New York, Zohran Mamdani, pada tahun depan.

"Selain itu, kami akan mengundang mereka, termasuk mudah-mudahan Mayor Mamdani, Wali Kota New York, bisa hadir di tahun depan. Dan juga beberapa negara-negara lain yang sebenarnya sudah menyampaikan konfirmasi untuk hadir," terangnya.

Pramono juga mengatakan, pada 2027, sejumlah jumlah jadwal pertunjukan internasional akan kembali digelar di ibu kota.

"Sehingga dengan demikian, acaranya dalam satu tahun penuh itu kita buat lebih colorful, lebih berwarna, dan apalagi di tahun depan, terus terang untuk GBK maupun JIS dan juga tempat-tempat lain, itu akan ada konser-konser kelas dunia. Yang sekelas dengan BTS, sekelas dengan apa, Ye kemarin," jelasnya.

Melalui perpaduan agenda diplomasi antar-kota dan pertunjukan berskala global, Jakarta diarahkan menjadi salah satu episentrum acara dunia. Pramono optimistis aktivitas dan keramaian kota pada tahun depan akan meningkat signifikan.

"Tetapi intinya, Jakarta akan menjadi salah satu episentrum of event dunia. Dan itu saya yakin tahun depan pasti akan semakin ramai," imbuhnya.

Dikritik DPRD, Lebih Baik untuk BPJS Sebelumnya diberitakan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menilai besaran dana perayaan lima abad itu terlalu besar.

Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mempertanyakan urgensi belanja seremonial bernilai ratusan miliar rupiah di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Menurut August, pemerintah daerah perlu mengevaluasi ulang pesan yang hendak disampaikan melalui peringatan lima abad kota.

Ia menilai dana publik sebaiknya diarahkan pada kebijakan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mencerminkan capaian nyata.

"Kami melihat beberapa penganggaran salah satunya untuk yang namanya perayaan Jakarta 5 Abad ini amat sangat besar. Kurang lebih, anggarannya itu sampai Rp 400 miliar," ujar August.

Dalam forum pembahasan anggaran, August mendorong pemangkasan alokasi perayaan demi menekan defisit sekaligus menjaga ruang fiskal daerah.

Ia juga mengusulkan agar dana tersebut dialihkan untuk membayar BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi kelompok rentan.