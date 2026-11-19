JawaPos.com - Rencana anggaran sekitar Rp400 miliar untuk perayaan 5 Abad Jakarta menuai kritik dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, menilai alokasi tersebut terlalu besar dan menyarankan agar dananya dialihkan untuk membayar BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pria yang juga menjabat Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut mempertanyakan urgensi belanja seremonial bernilai ratusan miliar rupiah di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.

"Kami melihat beberapa penganggaran salah satunya untuk yang namanya perayaan Jakarta 5 Abad ini amat sangat besar. Kurang lebih, anggarannya itu sampai Rp400 miliar," ujar August, dikutip Kamis (19/11).

Menurut August, Pemprov DKI Jakarta perlu menimbang ulang pesan yang ingin dikirimkan melalui peringatan lima abad kota.

Dana publik dinilai lebih tepat diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung bagi warga sekaligus memperlihatkan capaian nyata.

"Nah, ini sebenarnya kita ini mau menunjukkan Jakarta bermewah-mewahan begitu ya untuk perayaan 5 abad ini. Atau, ada pencapaian yang memang mau kita sampaikan. Baik itu kepada masyarakat maupun juga kepada dunia secara global," kata dia.

Ia juga mengingatkan pentingnya menahan belanja yang kurang mendesak agar ruang fiskal tetap terjaga. Dalam forum pembahasan anggaran, August secara terbuka meminta pemangkasan alokasi untuk perayaan tersebut.

"Menurut saya, sebaiknya kita mengurangi defisit dalam forum ini. Saya izin menyampaikan anggaran untuk perayaan 5 Abad Jakarta itu dikurangi saja," tegas August.

Bagi August, tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah terletak pada kehadiran dan pelayanan nyata kepada warganya, bukan sekadar kemeriahan acara. Tekanan ekonomi saat ini menuntut keberpihakan anggaran yang lebih kuat kepada kelompok rentan.

Pengalihan dana dari pos perayaan 5 Abad Jakarta ke BPJS PBI menjadi salah satu opsi yang ia dorong agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap terjamin.