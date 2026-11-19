JawaPos.com - Sebuah mobil listrik BYD bernomor polisi B 2454 SDD menabrak dua pengendara sepeda motor di Jalan Kemanggisan Utama Raya, Palmerah, Jakarta Barat, pada Rabu (18/11) malam.

Insiden yang terjadi di dekat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tersebut membuat kedua pemotor mengalami luka-luka, termasuk patah tulang kaki, dan dilarikan ke rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menuturkan, kecelakaan berlangsung sekitar pukul 22.48 WIB saat ketiga kendaraan melaju searah dari arah Slipi menuju Kebon Jeruk.

Mobil BYD yang dikemudikan RRP, 27, menghantam bagian belakang sepeda motor Honda bernomor polisi B 5923 BRU milik RHW, 20, dan sepeda motor Vinfast bernomor polisi B 5065 SWP milik DS, 34.

Akibat hantaman dari arah belakang, kedua pengendara motor terjatuh ke jalan dan membutuhkan penanganan medis. AKP Joko Siswanto merinci kondisi cedera yang dialami RHW dan DS.

"Korban pengendara sepeda motor Honda mengalami luka pada bagian kaki kiri patah dan kaki kanan memar," kata Joko.

Korban berinisial RHW, 20, warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, sempat mendapat perawatan di RS Pelni sebelum dirujuk ke RS Kustati Patah Tulang, Solo, Jawa Tengah.

Sementara itu, pengendara motor DS, 34, mengalami luka pada tulang ekor, pinggang, serta memar di paha, dan menjalani perawatan intensif di RS Pelni.

Sempat Oleng Sebelum Menghantam dari Belakang

Kesaksian warga di lokasi mengungkap mobil tersebut sempat menunjukkan gerak tidak stabil sebelum benturan terjadi. Saksi bernama Topan melihat laju mobil BYD tidak lurus sesaat sebelum menabrak kendaraan di depannya.

"Awalnya kayak oleng gitu, terus dalam hati saya 'wah ini pasti nabrak nih'. Bener aja nabrak motor," ungkap Topan.

Saksi lainnya, Ruel Pasaribu, yang saat kejadian sedang berjalan kaki menuju rumah, memperkirakan insiden terjadi sekitar pukul 22.30 WIB. Ia terkejut ketika mobil BYD tiba-tiba menyambar pengendara motor yang melintas.

"Terus tiba-tiba diitabrak dari belakang. Kayaknya mobil BYD Ato 1 yang bawa cewek," kata Ruel.

Menurut Ruel, benturan tersebut melibatkan dua pengendara motor yang langsung mengalami luka. "Salah satunya gojek bawa penumpang. Korban luka di kaki kalau yang saya lihat," jelas dia.

Selain luka pada pengendara motor, tabrakan ini juga meninggalkan kerusakan pada kendaraan yang terlibat.

Bagian depan mobil BYD mengalami baret dan penyok, bodi depan sepeda motor Honda rusak, sedangkan sepeda motor Vinfats mengalami kerusakan pada bodi depan dan belakang.