JawaPos.com - Penerbitan obligasi daerah wajib diarahkan untuk memperbesar kapasitas investasi produktif dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik, bukan sekadar menjadi alat menutup defisit anggaran akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD).

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo, dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Agus, tantangan pembangunan di berbagai daerah saat ini tidak hanya dipicu oleh tekanan fiskal, melainkan juga oleh lonjakan kebutuhan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, dan fasilitas kesehatan.

Di sisi lain, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki keterbatasan untuk menanggung seluruh kebutuhan tersebut secara mandiri.

"Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Agus.

Ia menjelaskan, penerbitan surat utang daerah sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, hingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2024.

Meski demikian, pemanfaatan instrumen jangka panjang ini harus diukur dari tambahan proyek produktif yang dihasilkan.

Apabila kapasitas investasi suatu daerah berada di angka 100, penerbitan obligasi idealnya mampu mendongkrak kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130, bukan sekadar menambal penurunan anggaran.

"Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah," jelasnya.

Keberhasilan obligasi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah menyiapkan proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial, seperti sistem penyediaan air minum maupun layanan transportasi tertentu yang berpotensi menghasilkan pendapatan mandiri.

Agus merumuskan lima agenda utama dalam pengembangan instrumen ini, yakni memastikan tambahan investasi, memprioritaskan proyek bernilai ekonomi jelas, menyiapkan proyek layak biayai, memperkuat kepastian hukum bagi investor, serta memulai melalui proyek percontohan (pilot project).

"Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya," tegas Agus.

Ia juga mengingatkan bahwa disiplin fiskal dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah merupakan kunci utama menjaga kepercayaan pasar, mengingat tenor kewajiban jangka panjang kerap melampaui masa jabatan seorang kepala daerah.

"Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya," tambahnya.

Sembari mematangkan ekosistem obligasi daerah, Agus menawarkan skema kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan yang dapat segera dieksekusi.

Berdasarkan data agregat industri yang ia paparkan, total aset jaringan BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.

Kekuatan kolektif perbankan daerah tersebut berpotensi menjajaki pembiayaan proyek infrastruktur berskala Rp5 triliun hingga Rp10 triliun secara proporsional dengan tetap mematuhi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan prinsip kehati-hatian.

Sejumlah potensi proyek yang dapat dievaluasi antara lain sistem penyediaan air minum di Jawa Barat—termasuk kawasan Bekasi dan Jatiluhur—serta perluasan layanan transportasi publik Trans Jatim.

"Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent," katanya.