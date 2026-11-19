JawaPos.com - LRT Jabodebek resmi uji coba pola operasi baru dengan mengoperasikan total 452 perjalanan pada bari ini, Kamis (19/11).

Langkah ini menambah 22 perjalanan dibandingkan jadwal normal hari kerja sekaligus memangkas waktu tunggu penumpang menjadi 8 menit pada jam sibuk.

Pengujian pada hari kerja ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi positif uji coba tahap pertama yang sukses digelar pada Sabtu (14/11) lalu.

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Seluruh rangkaian perjalanan pada akhir pekan tersebut tercatat berjalan mulus sesuai rencana operasional yang ditetapkan.

Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika, menjelaskan bahwa pemilihan akhir pekan sebagai tahap awal pengujian didasarkan pada karakteristik volume penumpang yang lebih rendah.

Hal ini memberi ruang bagi operator untuk memetakan potensi kendala sebelum menghadapi kepadatan hari kerja.

"Evaluasi ini sangat penting bagi kami karena memberikan ruang untuk mengetahui pelaksanaan pola operasi dan mengidentifikasi potensi kendala sebelum pengujian pada kondisi operasional yang lebih dinamis (di hari kerja)," ujar Radhitya, Kamis (19/11).

Rincian Perubahan Jadwal dan Waktu Tunggu Kereta

Melihat tingginya mobilitas masyarakat terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, LRT Jabodebek memutuskan untuk menguji skema peningkatan kapasitas angkut ini secara langsung.

"Dalam pola operasi uji coba ini, ada penambahan 22 perjalanan dibandingkan pola operasi normal hari kerja yang saat ini melayani 430 perjalanan," jelas Radhitya.

Selain bertambahnya jumlah perjalanan, pengguna jasa LRT Jabodebek juga merasakan penyesuaian pada durasi layanan dan jarak waktu antarkereta (headway) dengan rincian sebagai berikut:

- Jam Pelayanan: Bergeser lebih awal dan berakhir lebih malam menjadi pukul 05.10 WIB hingga 23.53 WIB (dari sebelumnya pukul 05.12 WIB hingga 23.51 WIB).

- Headway Jam Sibuk: Memendek menjadi 8 menit, lebih cepat dibandingkan jadwal sebelumnya yang mencapai 8 menit 15 detik.

- Headway Luar Jam Sibuk: Disesuaikan menjadi 10 menit 40 detik, lebih singkat dari rentang waktu normal yang berkisar 11 hingga 12 menit.

Evaluasi Sebelum Diterapkan Permanen

Radhitya menegaskan bahwa skema 452 perjalanan ini masih bersifat pengujian sementara yang hanya berlangsung selama satu hari pada Kamis ini. Langkah bertahap ini diambil demi memastikan kesiapan seluruh aspek layanan sebelum diputuskan menjadi jadwal tetap.

"Pengujian secara bertahap merupakan bagian dari upaya memastikan setiap rencana peningkatan layanan didukung kesiapan operasional yang menyeluruh. Uji coba hanya dilakukan hari ini saja untuk memastikan pola operasi 452 perjalanan dapat terlaksana sesuai perencanaan," terangnya.

Selama proses uji coba berlangsung, tim operasional akan memantau ketepatan waktu tempuh, keandalan sarana dan prasarana, kesiapan sistem, hingga performa petugas di lapangan.