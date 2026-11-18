JawaPos.com - Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur, bersiap menjadi saksi kemeriahan ajang nasional Batavia Marching Band Competition VIII/2026 (BMBC VIII/2026) yang akan digelar pada 21–22 November 2026.

Memasuki tahun kedelapannya, kompetisi ini mempertemukan unit-unit marching band terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia.

Ajang ini tidak hanya menjadi panggung perebutan gelar juara, tetapi juga wadah strategis dalam membina atlet olahraga drumband serta membentuk karakter generasi muda yang berprestasi.

Pada penyelenggaraan tahun ini, BMBC VIII/2026 menghadirkan dua divisi utama yang siap memukau penonton. Kompetisi terbagi menjadi Divisi Junior (Tingkat Sekolah Dasar) yang mencakup 48 penampilan tim marching band serta 28 penampilan individual.

Sementara itu, Divisi Senior (Tingkat SMP dan SMA) akan diramaikan oleh 47 penampilan tim marching band serta 40 penampilan individual.

Angka ini mencerminkan antusiasme tinggi dari para pelajar di berbagai daerah untuk menunjukkan hasil latihan terbaik mereka di hadapan publik.

Penyelenggaraan kompetisi ini diinisiasi oleh PT Global Sejahtera Murdaya (GSM) sebagai bentuk konsistensi dalam mendorong kemajuan olahraga dan seni marching band di tanah air.

Melalui ekosistem kompetisi yang sehat dan profesional, ajang ini diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta unggul yang siap bersaing di kancah yang lebih tinggi.

"Kami percaya bahwa setiap prestasi besar selalu dimulai dari sebuah kesempatan. Di balik setiap penampilan, ada proses latihan, kedisiplinan, pengorbanan, dan semangat untuk terus menjadi lebih baik," ujar Dewi Farida, Ketua Pelaksana BMBC VIII/2026, Rabu (18/11).

Dewi menambahkan, pihak penyelenggara berharap ajang ini tidak sekadar berorientasi pada kemenangan semata.

Lebih dari itu, BMBC dirancang untuk menjadi bagian penting dari perjalanan panjang pembinaan karakter dan lahirnya generasi hebat yang membanggakan Indonesia.

Kesuksesan penyelenggaraan BMBC VIII/2026 turut didukung oleh sejumlah institusi penting nasional, di antaranya Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI), Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), serta Federasi Youth Band Indonesia (FYBI) sebagai induk organisasi yang menaungi aktivitas youth band.

Tidak hanya berhenti di tingkat nasional, langkah pengembangan kualitas kompetisi juga diperluas melalui kerja sama strategis dengan Malaysia International Youth Marching Band Competition (MIYMBC).