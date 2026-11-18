JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 di Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas pendidikan lengkap guna mendukung program prioritas pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, AHY mengecek langsung kondisi gedung sekolah dalam satu kompleks lengkap yang tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga fasilitas asrama putra dan putri serta rumah susun bagi para guru.

"Kita ingin secara langsung memastikan bahwa gedung sekolah dalam satu kompleks yang lengkap, karena bukan hanya fasilitas pendidikan atau belajar-mengajar seperti pada umumnya sekolah, tetapi juga ada fasilitas asrama, putra maupun putri, kemudian juga ada rumah susun bagi para guru," ujar AHY di lokasi.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 saat ini menampung sekitar 426 siswa, dari total kapasitas 888 siswa untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Selain fokus pada kegiatan akademis di dalam kelas, para siswa juga didorong untuk aktif mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

Mulai dari olahraga seperti futsal, basket, dan voli, hingga kegiatan baris-berbaris paskibra, pramuka, dan Palang Merah Remaja (PMR).

AHY menegaskan, program ini merupakan inisiatif prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyasar anak-anak dari keluarga sederhana hingga kategori miskin ekstrem pada desil 1 dan 2.

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"Intinya dengan Sekolah Rakyat ini seluruh Indonesia kita ingin memutus rantai kemiskinan karena mereka yang saat ini mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang sangat sederhana, bisa dikategorikan keluarga miskin atau miskin ekstrem bahkan di desil 1 dan 2," tegasnya.

Untuk mendukung fokus belajar siswa, pemerintah juga menjamin ketersediaan makanan bergizi setiap hari sehingga para pelajar tidak perlu memikirkan kebutuhan konsumsi harian mereka.

Anggaran Capai Rp250 Miliar, AHY Ingatkan Pentingnya Perawatan

AHY mengungkapkan, pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 ini menghabiskan anggaran sekitar Rp250 miliar dan telah rampung 100 persen.

Secara nasional, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp25 triliun untuk membangun 93 titik sekolah rakyat terintegrasi di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya aspek pemeliharaan fasilitas jangka panjang agar bangunan dan sarana yang ada dapat bertahan selamanya.