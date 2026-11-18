JawaPos.com - Suasana kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, mendadak mencekam pada Rabu (18/11) dini hari. Dua orang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah dengan kondisi tubuh penuh luka tusuk di dekat Stasiun Sudirman.

Akibat peristiwa berdarah tersebut, satu korban dilaporkan tewas di tempat kejadian, sementara satu korban lainnya menderita luka berat dan harus segera dilarikan ke rumah sakit.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi menuturkan, penemuan dua pria yang diduga menjadi korban penganiayaan berat tersebut. Insiden itu tercatat terjadi pada pukul 00.42 WIB.

"Betul, ada. Kejadian sekitar pukul 00.42 WIB. Nah, sampai saat ini modusnya masih dalam penyelidikan, ya," ujar Akhmadi, Rabu (18/11).

Dari hasil pemeriksaan awal di lapangan, kedua korban dipastikan berjenis kelamin laki-laki. Keduanya mengalami luka-luka serius akibat hantaman atau sabetan senjata tajam di beberapa bagian tubuh.

"Iya, betul. Ada satu korban meninggal dunia. Yang satu ada luka bacok di lengan sebelah kiri," ungkap Akhmadi.

Sementara itu, korban yang meninggal dunia menderita luka parah akibat sabetan senjata tajam di bagian bawah tubuhnya. "Dua-duanya laki-laki. Betul, korban tewas ditemukan luka senjata tajam di paha sebelah kanan," tambahnya.

Sesaat setelah ditemukan oleh petugas, kedua korban langsung dievakuasi dari lokasi kejadian menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, guna mendapatkan penanganan medis dan proses identifikasi lebih lanjut.

Hingga saat ini, pihak kepolisian gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan polsek setempat masih mendalami tempat kejadian perkara (TKP) serta menghimpun keterangan saksi-saksi.

Aparat penegak hukum menegaskan belum dapat menyimpulkan secara pasti kronologi maupun motif di balik peristiwa berdarah yang terjadi di jantung ibu kota ini.