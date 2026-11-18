JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menyabet empat penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah Media Humas (AMH) 2026 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Selasa (17/11).

Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan tata kelola komunikasi publik Pemprov DKI dalam menyampaikan informasi yang transparan dan relevan bagi masyarakat.

Dalam kompetisi kehumasan tingkat nasional tersebut, Pemprov DKI Jakarta mendominasi dengan meraih gelar Terbaik Pertama pada tiga kategori sekaligus.

Ketiga kategori tersebut meliputi Media Sosial, Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine), serta Kampanye Komunikasi Publik.

Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengamankan posisi Terbaik Ketiga untuk kategori Siaran Pers (Media Online).

Keberhasilan lintas kanal ini menunjukkan efektivitas penyebaran informasi pemerintah daerah kepada publik luas.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengapresiasi kerja keras seluruh tim dan pihak yang terlibat dalam pencapaian ini.

Ia menilai kemenangan tersebut adalah buah kolaborasi dalam menyajikan informasi publik yang kreatif sekaligus bermanfaat.

Menurut Marulina, prestasi di AMH 2026 menjadi bahan bakar baru bagi jajarannya untuk menyongsong visi besar ibu kota ke depan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik. Menuju 500 tahun Jakarta, tujuan kami adalah mewujudkan Jakarta sebagai Smart and Trusted City," ungkap Marulina.

Ia menjelaskan, konsep kota cerdas tercermin dari pemanfaatan teknologi yang memudahkan warga mengakses layanan dan informasi.

Sementara itu, kepercayaan publik hanya akan tumbuh apabila pemerintah bersikap terbuka, mau mendengar, serta menindaklanjuti aspirasi warganya.

"Di sinilah insan humas memiliki peran penting. Kita membantu warga memahami berbagai hal yang dilakukan pemerintah, sekaligus menjadi jembatan bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Menghadapi perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat, Diskominfotik DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif.

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Optimalisasi berbagai platform, mulai dari media sosial, media daring (online), hingga konten audiovisual, menjadi kunci untuk memperluas jangkauan informasi ke seluruh lapisan warga.

"Ke depan, kami akan terus mendorong inovasi dalam penyampaian informasi, memperkuat keterbukaan, serta membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga melalui informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses," tambah Marulina.

Sebagai informasi, Anugerah Media Humas merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh Komdigi untuk mengapresiasi kinerja lembaga kehumasan di seluruh Indonesia.