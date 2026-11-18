JawaPos.com - Sebanyak 45 unit sepeda motor dan satu unit mobil terjaring dalam penertiban parkir liar yang digelar oleh petugas gabungan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Selatan Bernad Octavianus Pasaribu menuturkan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat melalui media sosial serta arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, petugas juga mengerahkan 23 kendaraan dinas operasional, yang mencakup kendaraan patroli, mobil derek, truk, hingga kendaraan operasional Dinas Sosial.

Operasi menyisir sejumlah titik di antaranya Jalan Melawai Raya, Jalan Iskandarsyah, Jalan Aditiawarman, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Sunan Kalijaga.

"Sebanyak 23 unit motor diangkut dan dibawa ke kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan. 22 motor dilakukan operasi cabut pentil (OCP) dan satu mobil di derek," ujar Bernad, Rabu (18/11).

Selain itu, dua orang juru parkir liar dan 1 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) turut diamankan petugas untuk pendataan lebih lanjut.

Penertiban gabungan ini melibatkan sekitar 150 personel lintas instansi. Kekuatan tersebut terdiri atas unsur TNI, Polri, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Satpol PP Jakarta Selatan, Dinas Sosial, Babinsa/Bimas setempat, serta perwakilan dari tingkat kecamatan.

Menanggapi maraknya pelanggaran, Bernad menilai sebagian masyarakat kerap mencari cara praktis tanpa memperhatikan rambu dan aturan ruang parkir yang sah.

Padahal, kapasitas gedung parkir di Blok M sebenarnya memadai untuk menampung ribuan kendaraan.

Bagi para pemilik kendaraan yang kendaraannya ditindak, Bernad menjelaskan bahwa proses pengambilan dapat dilakukan di Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di Jalan MT Haryono.

Pelanggar diwajibkan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya, tanpa dikenakan retribusi denda untuk sementara waktu.