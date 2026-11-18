JawaPos.com - Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI-Polri, dan Dinas Sosial melakukan razia parkir liar di kawasan Blok M dan sekitarnya, Rabu (18/11).

Operasi skala besar ini menyasar maraknya parkir liar dan juru parkir ilegal yang meresahkan pengunjung.

Dalam penertiban yang melibatkan sekitar 150 personel gabungan tersebut, petugas mendapati sejumlah pelanggaran di Jl Melawai hingga Jl Sunan Kalijaga.

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"Tadi yang saya lihat baru dua ya, yang tadi di depan Jalan Melawai, kemudian satu di sini. Jadi baru kelihatan yang dua ya, seperti itu.," ujar Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan, Bernad Octavianus Pasaribu, Rabu (18/11).

Ia menegaskan, kawasan Blok M merupakan salah satu titik prioritas penataan yang diatensi langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Meskipun pengawasan rutin telah dilakukan setiap hari, tingginya mobilitas warga serta kebiasaan mencari lokasi parkir praktis membuat pelanggaran kerap terulang.

"Sebagian besar masyarakat mau ambil simpel. Kalau menuju suatu kawasan, mereka mencari parkir yang paling gampang dan terdekat tanpa memperhatikan mana lokasi parkir yang benar-benar aman dan memang ditempatkan untuk lokasi parkir," kata Bernad.

Ia juga menambahkan, kapasitas ruang parkir di dalam kawasan Blok M sebenarnya tergolong mencukupi. Gedung-gedung tinggi di sekitar kawasan tersebut menyediakan fasilitas parkir memadai yang mampu menampung kapasitas besar, termasuk area parkir motor.

Bagi kendaraan roda dua maupun roda empat yang kedapatan parkir sembarangan, petugas langsung melakukan pengangkutan paksa.

Seluruh kendaraan hasil penertiban dibawa ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di Jalan MT Haryono.