JawaPos.com - Porlan, seorang juru parkir (jukir) liar yang biasa mematok harga Rp10ribu per kendaraan di Taman Literasi, diciduk petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Porlan diamankan dalam operasi penertiban parkir dan juru parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Ia tak berkutik saat petugas berseragam TNI menggiringnya ke mobil Dinas Sosial.

Sebelum diangkut, Porlan mengakui bahwa dirinya mematok harga Rp10 ribu untuk setiap kendaraan. Namun ia mengaku harga tersebut masih bisa ditawar.

"Minta awalnya ya Rp 10.000 itu kan. Tapi kalau nawar Rp 5.000 atau Rp 2.000 kami terima. Tapi enggak ada pemaksaan," katanya.

Ia mengklaim telah mendapatkan izin mengelola parkir di sekitar taman literasi dari Dishub DKI.

"Ada izinnya. (Petugas) Dishub-nya, Dishub lama dulu di terminal ini," katanya.

Dua Jukir Liar Diamankan

Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Selatan Bernad Octavianus Pasaribu menuturkan, terdapat dua jukir liar yang diamankan dalam operasi hari ini.

"Tadi yang saya lihat baru dua ya, yang tadi di depan Jalan Melawai, kemudian satu di sini (sekitar taman Literasi)," terangnya.

Terkait adanya izin dari oknum petugas Dishub, Bernad mengaku akan mendalami lebih lanjut hal tersebut.