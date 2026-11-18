JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama petugas gabungan menggelar penertiban besar-besaran terhadap parkir liar dan pedagang kaki lima di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Kawasan tersebut masuk dalam prioritas penataan wilayah oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dalam operasi yang menyusuri Jalan Melawai hingga Bulungan ini, puluhan kendaraan yang nekat parkir di atas trotoar dan bahu jalan langsung diangkut menggunakan truk.

Sekitar 150 personel dilibatkan dalam operasi, dari unsur Dishub, Satpol PP, TNI-Polri, kecamatan, hingga Dinas Sosial. Mereka turut mengamankan juru parkir liar yang beroperasi tanpa izin resmi.

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Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Selatan Bernad Octavianus Pasaribu menuturkan, pelanggaran parkir di kawasan Blok M kerap berulang.

Hal itu tidak lepas dari kebiasaan sebagian pengendara yang mencari jalan pintas tanpa mengindahkan rambu lalu lintas.

"Karena ini memang merupakan kawasan yang menjadi prioritas Pak Gubernur, tentunya kami akan rutin melakukan penertiban," ujarnya di tengah-tengah penertiban, Rabu (18/11).

Bernad mengklaim, sejatinya petugas setiap hari selalu melakukan penjagaan di lokasi rawan parkir liar.

Namun, keterbatasan petugas dan tingginya mobilitas menyebabkan masih terjadinya pelanggaran di beberapa titik.

Bernad menambahkan, kapasitas kantong parkir resmi di dalam kawasan Blok M sebenarnya tergolong mencukupi di luar momen acara tertentu.

Namun, faktor kenyamanan sesaat membuat pengendara tetap memilih memarkirkan kendaraan di sembarang tempat.

"Kalau dia menuju suatu kawasan, mencari mana parkir yang gampang dan terdekat, kalau perlu di pinggir jalan, ya di pinggir jalan. Jadi dia tanpa memperhatikan mana lokasi parkir yang benar-benar aman dan memang ditempatkan untuk lokasi parkir," katanya.

Sanksi dan Pengambilan Kendaraan Terkait kendaraan yang terjaring razia, Bernad memastikan seluruhnya dibawa ke Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di Jalan MT Haryono.

Pemilik kendaraan dapat mengambil kendaraannya dengan melampirkan surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran serupa.

"Untuk sementara ini, karena memang kami tidak ada penarikan retribusi, jadi tidak ada retribusi yang dikenakan terhadap pelanggar. Bisa diambil kapan saja karena ada piket, tapi lebih cepat lebih baik," jelasnya.

Selain kendaraan bermotor, petugas juga mengamankan sejumlah juru parkir liar yang beroperasi di Jalan Melawai karena tidak memiliki surat tugas.