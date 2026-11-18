JawaPos.com - Jajaran Polsek Kramat Jati baru saja mengungkap kasus pencurian mobil pikap milik sebuah bengkel las di Jalan Batu Ampar 7, RT 15/05, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Pelaku pencurian pikap tersebut ternyata pegawai korban sendiri yang diketahui sudah bekerja selama satu tahun.

Kapolsek Kramat Jati AKP Pesta H Siahaan menjelaskan, pelaku berinisial DS melancarkan aksinya menggunakan kunci kontak asli.

Pelaku bahkan sempat berpura-pura meminta kunci asli kepada bosnya dengan dalih kunci serep hilang sepekan sebelum kejadian.

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"Pelaku DS sudah merencanakan pencurian mobil pikap dengan nopol B 9982 TAR warna hitam dengan menggunakan kunci kontak asli mobil itu sendiri," ujar Pesta, Rabu (18/11).

Usai membawa kabur kendaraan operasional tersebut, DS langsung melarikan diri ke wilayah Sukabumi, Jawa Barat.

Di sana, ia menjual mobil bak terbuka tersebut kepada dua orang penadah berinisial WH dan AL seharga Rp 20 juta.

Berdasarkan hasil penyidikan, uang hasil kejahatan tersebut dihabiskan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melunasi utang, hingga membeli minuman keras.

Polisi yang bergerak cepat langsung melakukan pelacakan melalui rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

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Berkat analisis tersebut, keberadaan kendaraan terdeteksi di Sukabumi hingga akhirnya petugas berhasil mengamankan tersangka beserta barang buktinya.

Sementara itu, pemilik bengkel, Denis Syaputra, 34, menceritakan detik-detik saat dirinya menyadari kendaraan operasionalnya raib.

Ia mendapati mobil tersebut sudah tidak ada di garasi bengkel saat hendak memulai aktivitas pada pagi hari.

Denis yang juga tidak dapat menemukan keberadaan DS di lokasi langsung mendatangi Polsek Kramat Jati untuk membuat laporan resmi.

Ia mengaku sama sekali tidak memiliki firasat buruk lantaran sudah menganggap pelaku sebagai rekan kerja sendiri selama setahun terakhir.

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"Saya enggak ada rasa curiga atau gimana karena dia sudah kerja sama saya setahunan," ungkap Denis.

Ia menceritakan, dirinya pertama kali mengenal pelaku melalui grup media sosial Facebook khusus pekerja las se-Jabodetabek.

Selama kurun waktu tersebut, DS dikenal sebagai pekerja yang rajin dan tidak pernah menunjukkan gerak-gerik mencurigakan.

"Enggak pernah ada mencuri barang atau apa, jadi saya juga enggak punya firasat apapun," tandasnya.

Saat ini, barang bukti kendaraan pikap tersebut telah diserahkan kembali oleh pihak kepolisian kepada Denis, guna mendukung operasional bengkelnya dalam mengangkut barang.