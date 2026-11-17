JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan berbagai spekulasi terkait wacana pengelolaan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) serta pembangunan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan, keterlibatan Pemprov DKI Jakarta bermula dari permintaan resmi pihak UI terkait tingginya beban biaya perawatan kawasan hijau tersebut.

Pramono menjelaskan, pembicaraan mengenai pengelolaan hutan kota murni didasari kebutuhan pemeliharaan dan tidak berkaitan dengan agenda lain di luar itu.

"Jadi Pemerintah DKI Jakarta dihubungi oleh Universitas Indonesia menyampaikan bahwa pengelolaan untuk hutan kota itu biayanya kan cukup tinggi. Dan dalam kondisi yang seperti sekarang ini, apakah DKI Jakarta bersedia untuk membantu me-manage itu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan dengan apa yang lain-lain," ujar Pramono di Jakarta Timur, Selasa (17/11).

Gagasan Ubah Hutan Kota UI Menjadi Konsep Kebun Raya

Pramono menyambut positif peluang kerja sama ini dengan visi mengembangkan kawasan tersebut menjadi ruang edukasi yang lebih komprehensif menyerupai kebun raya.

"Bahkan hutan kota itu akan kita buat menjadi semacam lebih dari apa ya, kebun raya. Supaya penanganannya secara menyeluruh, apalagi ini dekat dengan kampus UI. Jadi di sana berbagai hal bisa dipelajari tentang apakah itu hutan kota atau kebun raya," jelasnya.

Ia menjamin komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus memperluas ruang terbuka hijau (RTH), bukan sebaliknya. Bahkan, penghijauan kini diperluas hingga ke struktur tiang-tiang infrastruktur kota, sehingga kelestarian Hutan Kota UI dipastikan bakal dirawat secara maksimal.

Usulan Lahan Sekolah Rakyat di Jakarta Barat dan Jakarta Timur

Terkait program Sekolah Rakyat, Pramono memisahkan konteksnya dari tawaran pengelolaan hutan kota tersebut.

Pemprov DKI Jakarta secara resmi telah menyiapkan dan mengusulkan dua lokasi di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur dengan luas masing-masing mencapai sekitar dua hektare.

Dukungan penuh diberikan Pemerintah Jakarta mengingat program pendidikan ini sebelumnya juga telah berjalan di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Pramono mengaku telah meninjau langsung operasional fasilitas yang sudah ada tersebut.

Kesepakatan Kemensos dan Pemprov DKI untuk Lahan 8 Hektare

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut telah menyepakati pemanfaatan sebagian lahan di kawasan Hutan Kota UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Hal ini ia sampaikan usai menemui Gubernur Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11).

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menyebut pihak UI telah menyatakan kesediaannya menyumbangkan area hutan kota yang masuk ke dalam wilayah administratif DKI Jakarta.

Saat ini, kedua instansi tengah merampungkan dokumen administrasi sebelum menuju tahap penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

"Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI," kata Gus Ipul.

Dari total luasan Hutan Kota UI yang mencapai lebih dari 100 hektare, sekitar delapan hektare dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Peninjauan lokasi bersama akan segera dijadwalkan sebelum proyek fisik dieksekusi.