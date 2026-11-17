JawaPos.com - Kawasan Blok M Jakarta Selatan kembali menjadi sorotan akibat maraknya praktik parkir liar yang menduduki sebagian ruas jalan hingga trotoar. Meski area parkir resmi telah tersedia di berbagai titik, pengendara motor terpantau masih memadati trotoar demi kepraktisan.

Pantauan JawaPos.com di lokasi pada Selasa (17/11) sore, aktivitas parkir liar masih terlihat masif di sejumlah pusat keramaian utama. Seperti sekitar Blok M Plaza dan Blok M Square.

Hampir disetiap trotoar dekat pintu masuk Blok M Square, terdapat parkir liar di trotoar. Sepeda motor yang terparkir bahkan mempersempit ruang gerak pejalan kaki. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan sekitar Taman Literasi dan M Bloc Space. Di lokasi-lokasi ini, kendaraan roda dua tampak bertumpuk di atas trotoar, dijaga oleh juru parkir liar.

Di sisi lain, sebagian warga juga memanfaatkan halaman rumah atau ruko sekitar sebagai alternatif kantong parkir mandiri. Salah seorang pengunjung, Azka, 24, mengaku memilih parkir di luar area resmi lantaran faktor jarak.

Ia beralasan jarak dari area parkir resmi cukup jauh jika sekadar ingin mampir membeli makanan di ruko-ruko terdekat. "Ya karena kalau parkir di dalam harus jalan jauh dulu. Padahal cuma pengen beli makanan di ruko-ruko itu doang," ujar Azka, Selasa (17/11). Ia juga sempat terkecoh dengan petugas di lokasi. "Gak tau juga si itu parkir liar atau bukan karena petugas parkirnya pakai baju logo Dishub," imbuhnya.

Langkah Tegas dan Strategi Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa lonjakan aktivitas di Blok M seiring alih fungsi kawasan menjadi pusat keramaian baru memicu eskalasi kebutuhan ruang henti kendaraan.

"Kawasan Blok M saat ini memang berkembang menjadi pusat keramaian baru, menjadi titik kumpul anak muda sekaligus kawasan kuliner, sehingga kebutuhan parkirnya juga meningkat pesat, terutama di akhir pekan dan saat ada event," ujar Budi Awaluddin.

Ia menegaskan bahwa penertiban kawasan ini masuk dalam agenda rutin rapat terbatas bersama Gubernur DKI Jakarta.

Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan secara aktif mengerahkan petugas tingkat kecamatan untuk memantau kondisi harian serta menindaklanjuti laporan warga. Saat ini, pemetaan titik-titik rawan parkir tengah digencarkan demi efektivitas tindakan persuasif dan humanis.

Tantangan Lonjakan Akhir Pekan

Terkait kendala di lapangan, Dishub mencatat peningkatan volume kendaraan paling signifikan terjadi menjelang akhir pekan dan saat ada kegiatan khusus. Guna mengatasi masalah ini, pengawasan reguler pada hari biasa yang didukung kegiatan PAM Lalin dan Gebrak Pagi akan diperketat dengan penebalan personel operasional.

"Untuk titik keramaian seperti Blok M, kami akan menebalkan petugas di lapangan dengan dukungan personel dari Bidang Pengendalian Operasional maupun wilayah lain, dengan jadwal yang disesuaikan dengan jam-jam ramai," tegas Budi.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk beralih menggunakan integrasi transportasi massal seperti MRT dan Transjakarta, serta memanfaatkan kantong parkir resmi.