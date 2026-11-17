

JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung sekaligus Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS, Reda Manthovani menyalurkan bantuan ininerator kepada DPC ASLINMAS Kota Tengerang. Bantuan ini untuk membantu pengolahan sampah secara berkelanjutan.

Bantuan tersebut diharapkan menjadi solusi dalam penanganan sampah, khususnya sampah residu, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Alat ini memiliki kapasitas pengolahan sekitar 5 hingga 6 ton sampah per hari.

Reda berharap alat ini bisa membantu mengurangi volume sampah yang harus dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Program ini sejalan dengan yang dijalankan oleh Pemkot Tangerang yang mulai menggerakan aksi pemilahan sampah daur ulang dan pengolahan sampah residu.

"DPC ASLINMAS Kota Tangerang akan dipercaya untuk menjaga dan mengoperasikan fasilitas tersebut dengan dukungan pemerintah daerah. Operasional alat harus dijaga secara berkesinambungan agar temperatur pembakaran tetap stabil dan proses pengolahan berjalan optimal," kata Reda, Selasa (17/11).

Residu hasil pembakaran nantinya berpotensi dimanfaatkan kembali sebagai bahan pembuatan konblok atau paving block. Program pengadaan incinerator melalui ASLINMAS sebelumnya telah dilaksanakan di Indramayu dan Kota Cirebon. Selanjutnya program serupa direncanakan menyasar Kabupaten Tangerang.

ASLINMAS diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat. Selain menjaga keamanan, mereka juga bisa membantu menjaga kebersihan lingkungan.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin menyambut positif program ini. Bantuan seperti ini akan sangat bermanfaat dalam pengelolaan sampah di wilayahnya.

Sachrudin juga menekankan pentingnya peran ASLINMAS dalam mendukung program pemerintah, khususnya pada tahap operasional dan pengelolaan fasilitas. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, ASLINMAS, dan pihak swasta dapat berjalan berkelanjutan sehingga penanganan sampah di Kota Tangerang dapat dilakukan secara lebih terarah dan melibatkan partisipasi masyarakat.