JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta resmi menggelar simulasi atau try out Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) gratis bagi 4.177 siswa penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Jakarta Timur.

Program yang diluncurkan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di MAN 18 Jakarta, Duren Sawit, pada Selasa (17/11) ini bertujuan memperluas akses pelajar dari keluarga kurang mampu agar sukses menembus perguruan tinggi negeri (PTN).

Memasuki tahun kedua penyelenggaraan, program strategis ini menjangkau total 3.926 pelajar dari 40 SMA negeri serta 251 pelajar dari 10 madrasah aliyah negeri (MAN).

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Melalui ujian berbasis komputer ini, para peserta dilatih memetakan pola soal, mengatur manajemen waktu, hingga mengukur kesiapan akademik sebelum hari pelaksanaan seleksi nasional tiba.

"Hari ini Pemprov DKI kembali berupaya memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikannya. Salah satunya melalui program try out bagi penerima KJP Plus agar lebih siap," ujar Wagub Rano.

Rano Karno menegaskan bahwa program ini tidak boleh berhenti sebatas seremoni atau pengerjaan soal semata. Ia menginstruksikan jajaran sekolah dan tenaga pendidik untuk membedah skor hasil simulasi guna merancang strategi pendampingan belajar yang presisi bagi tiap siswa.

"Kepada jajaran Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, serta guru, saya berpesan agar hasil try out ini benar-benar ditindaklanjuti. Manfaatkan hasil evaluasi untuk memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga kegiatan ini tidak sekadar menjadi simulasi ujian, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mempersiapkan siswa agar mampu meraih kesempatan diterima di perguruan tinggi," tegasnya.

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Menurut Rano, fasilitas edukasi ini terintegrasi dengan skema bantuan pendidikan Pemprov DKI lainnya, seperti KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Langkah tersebut diambil untuk memastikan kendala finansial tidak menghalangi potensi akademik generasi muda Ibu Kota.

"Oleh karena itu, setiap anak di Jakarta harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi guna meraih cita-cita dan membangun masa depannya dengan lebih baik," katanya.

Digelar Hingga Januari 2027, Berpeluang Diperluas

Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, menjelaskan bahwa tahapan persiapan telah dimulai sejak sosialisasi kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta proktor pada 3 November 2026. Rangkaian simulasi di masing-masing sekolah dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai November 2026 hingga Januari 2027.

"Pelaksanaan try out ini bertujuan memberikan pengalaman nyata menghadapi suasana UTBK, melatih manajemen waktu, membangkitkan kepercayaan diri siswa, serta memberikan evaluasi kemampuan diri secara objektif," jelas Munjirin.

Program yang diinisiasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur sejak tahun lalu ini terbukti membantu kesiapan mental dan akademik pelajar penerima KJP Plus.

Ke depan, Munjirin berharap skema kolaborasi ini dapat direplikasi di seluruh wilayah administratif Jakarta dan terhubung langsung dengan beasiswa kuliah.

"Kami berharap para siswa KJP Plus yang nantinya diterima di perguruan tinggi dapat langsung terakomodasi secara sistemik menjadi penerima KJMU, dan ke depan program try out ini dapat diperluas ke wilayah Jakarta lainnya," ujar Munjirin.

Kehadiran fasilitas simulasi gratis ini disambut antusias oleh para peserta didik, salah satunya Tania Mutsaqofatunnisa Asan, siswi kelas XII-1 MAN 18 Jakarta.

Baginya, program pemerintah ini menjadi penolong krusial bagi siswa yang tidak memiliki akses ke lembaga bimbingan belajar (bimbel) berbayar.