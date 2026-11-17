JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menolak rencana alih fungsi lahan seluas 8 hektare di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Sikap ini disampaikan Pramono menyusul mencuatnya kabar penebangan pohon secara masif sebagai dampak pembangunan sekolag rakyat.

Alih-alih mendirikan gedung sekolah, Pramono menegaskan pihaknya berkomitmen mempertahankan kawasan tersebut sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

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Ia bahkan mengaku terkejut saat mengetahui rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI ramai diberitakan.

"Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini (Hutan Kota UI) peruntukannya dialihkan. Hal yang berkaitan dengan sekolah rakyat ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial (Saifullah Yusuf)," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11).

Siapkan Lahan Alternatif di Jakarta Barat dan Timur

Meski menolak pemakaian Hutan Kota UI, Pramono memastikan Pemprov DKI tetap mendukung penuh penambahan kuota Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

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Sebagai solusi, pihaknya telah mengusulkan dua titik lahan lain kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Kedua lokasi pengganti tersebut berada di wilayah Jakarta Barat dan kawasan Cakung, Jakarta Timur, dengan luas masing-masing mencapai sekitar 2 hektare.

Pramono menegaskan bahwa usulan Pemprov DKI sejatinya hanya berfokus pada dua titik tersebut dan tidak berkaitan dengan Hutan Kota UI.

"Ketika ini menjadi berita, terus terang saya juga kaget. Tapi intinya, tanpa bermaksud menyalahkan siapa pun ya, Jakarta berharap bahwa ruang terbuka hijau makin besar," ujarnya.

Pramono menambahkan, pembangunan fisik Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara daerah membantu penyediaan lahannya.

Ia pun kembali menggarisbawahi bahwa fungsi RTH di ibu kota tidak boleh berkurang sedikit pun.

"Jadi, untuk hal yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau, sekali lagi saya tegaskan Jakarta membutuhkan itu, sehingga tidak ada yang dirubah dari apa menjadi bukan ruang terbuka hijau lagi," kata Pramono.

Rencana Ubah Hutan Kota UI Jadi Kebun Raya

Lebih jauh, Pramono menawarkan opsi pengelolaan apabila pihak Universitas Indonesia merasa terbebani merawat kawasan hutan kota tersebut.

Menurutnya, pemeliharaan hutan kota memang memerlukan tanggung jawab serta biaya yang cukup besar bagi perguruan tinggi.

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Pemprov DKI menyatakan siap mengambil alih pengelolaan Hutan Kota UI menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Kawasan itu nantinya akan disulap menjadi kebun raya yang terbuka untuk sarana edukasi serta pelatihan masyarakat.

"Saya akan gunakan Jakarta akan punya dua kebun raya. Satu kebun raya Mangrove di Jakarta Utara, satu lagi adalah kebun raya yang ada di UI tadi, kita gunakan menjadi kebun raya," ujar Pramono.

Duduk Perkara Klaim Kesepakatan Lahan 8 Hektare

Penolakan Pramono ini kontras dengan pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf sehari sebelumnya, Senin (16/11), usai pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta.

Kala itu, Gus Ipul menyebut pihak kampus telah bersedia menyerahkan sekitar 8 hektare dari total lebih dari 100 hektare Hutan Kota UI di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat.

"Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI," kata Gus Ipul.

Gus Ipul bahkan sempat menyampaikan bahwa prosesnya tinggal menunggu peninjauan lokasi serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur DKI Jakarta dan Rektor UI.

"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI," ujarnya.