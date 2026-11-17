JawaPos.com - Universitas Indonesia membantah mengusulkan kawasan di dalam Hutan Kota untuk dibangun menjadi Sekolah Rakyat, melainkan hanya berdekatan dengan kawasan hutan kota.

Hal itu sehubungan dengan pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang menyebut bahwa UI sudah menyepekati pembangunan SR di lahan yang merupakan bagian dari Hutan Kota UI.

"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," tulis keterangan resmi UI, Selasa (17/11).

Direktur Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional UI Erwin Panigoro menegaskan bahwa Hutan Kota UI tetap menjadi kawasan hijau yang dipreservasi dan dijaga kelestariannya.

"Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan," tegasnya.

Terlepas dari itu, UI menyebut bahwa enetapan lokasi definitif pembangunan SR merupakan kewenangan pemerintah. Sebab, tanah yang dimiliki UI pun adalah punya negara.

"Proses tersebut akan melalui survei kesiapan serta penilaian kelayakan dan kesesuaian lahan, dengan koordinasi administratif antara UI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta menyepakati pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia seluas delapan hektare serta percepatan digitalisasi data bantuan sosial melalui Perlindungan Sosial Digital dalam pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11).

Kesepakatan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bertujuan mengakselerasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah ibu kota.

Penyiapan lahan di kawasan Hutan Kota UI yang masuk wilayah DKI Jakarta menjadi pembahasan utama kedua pimpinan instansi.

Pihak kampus telah menyatakan kesediaannya untuk menyediakan area tersebut guna mendukung fasilitas pendidikan rakyat.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, proses saat ini memasuki tahap penyusunan dokumen administrasi. Ia menargetkan kerja sama formal segera rampung agar eksekusi fisik tidak tertunda.