JawaPos.com - Lonjakan kendaraan di akhir pekan menjadi salah satu tantangan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dalam menangani parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Parkir liar itu seringkali memakan trotoar dan bahu jalan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, kondisi lalu lintas dan parkir di Blok M relatif kondusif pada hari biasa. Sebab, petugas rutin melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas (PAM Lalin), termasuk melalui kegiatan Gebrak Pagi.

"Tantangan utamanya ada pada lonjakan pengunjung di akhir pekan. Pada hari biasa kondisinya relatif kondusif karena di kawasan tersebut juga rutin ada PAM Lalin dan kegiatan Gebrak Pagi," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/11).

Menurutnya, peningkatan volume kendaraan pada akhir pekan membuat pengawasan dan penertiban parkir liar membutuhkan tambahan personel. Terlebih, kawasan Blok M kerap menjadi tujuan masyarakat untuk berwisata, berbelanja, maupun menghadiri berbagai acara.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dishub DKI akan memperkuat pengawasan dengan menambah petugas di lapangan. Personel tambahan akan didukung dari Bidang Pengendalian Operasional maupun wilayah lain, dengan penjadwalan yang disesuaikan berdasarkan waktu keramaian.

"Karena itu, untuk titik keramaian seperti Blok M, kami akan menebalkan petugas di lapangan dengan dukungan personel dari Bidang Pengendalian Operasional maupun wilayah lain, dengan jadwal yang disesuaikan dengan jam-jam ramai," jelas Budi.

Budi menegaskan, penertiban parkir liar akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Dishub DKI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kota, pengelola kawasan, serta pelaku usaha untuk mengatasi persoalan parkir di kawasan tersebut.

Namun, ia menyebut bahwa upaya penertiban tidak bisa hanya mengandalkan petugas. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan parkir juga diperlukan agar persoalan parkir liar tidak terus berulang.

"Kami mengajak masyarakat yang berkunjung ke Blok M untuk tidak parkir sembarangan, baik di badan jalan maupun di trotoar, dan menggunakan tempat parkir yang sudah ditetapkan," katanya.

Budi juga mengimbau masyarakat memanfaatkan transportasi umum yang telah terintegrasi di kawasan Blok M, seperti MRT dan Transjakarta. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi kepadatan kendaraan sekaligus meminimalkan potensi parkir sembarangan.

Masyarakat yang menemukan praktik parkir liar juga diminta melaporkannya melalui kanal resmi Dishub DKI Jakarta atau fitur Cepat Respons Masyarakat (CRM) pada aplikasi JAKI.