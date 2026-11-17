JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginstruksikan agar penertiban parkir liar tidak hanya dilakukan di kawasan Blok M, tetapi juga diperluas ke seluruh wilayah Jakarta.

“Arahan Gubernur Pramono Anung untuk memperluas penertiban ke seluruh Jakarta akan kami jalankan dengan pengawasan rutin, optimalisasi parkir resmi, dan koordinasi lintas wilayah agar ketertiban ini bisa berkelanjutan,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim di Jakarta, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan instruksi tersebut menyusul temuan sejumlah sepeda motor yang menempati trotoar dan bahu jalan di Jalan Panglima Polim, tepatnya di bawah Stasiun MRT Blok M, Jakarta Selatan.

Menurut Chico, parkir liar di trotoar dan bahu jalan bukan hanya mengganggu lalu lintas, tetapi juga mengurangi hak dan kenyamanan pejalan kaki.

Untuk itu, Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan merespons hal tersebut dengan memasang pembatas serta menyiagakan petugas di lokasi.

Meski demikian, Chico mengatakan masih ditemukan sejumlah kendaraan yang melanggar. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya kunjungan masyarakat pada akhir pekan serta berlangsungnya sejumlah kegiatan di kawasan Blok M, sementara kapasitas parkir resmi masih terbatas.

Dia menyebutkan Gubernur DKI pun telah mengarahkan agar penanganan parkir liar dibahas secara rutin di tingkat kecamatan di seluruh wilayah Jakarta, sehingga penertiban itu bersifat berkelanjutan, tidak bersifat sementara, dan diikuti dengan pengawasan yang konsisten.

Lebih lanjut, Chico mengatakan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota Administrasi akan memetakan titik rawan parkir liar di seluruh Jakarta, khususnya kawasan dengan aktivitas masyarakat dan mobilitas tinggi.

Penertiban itu dilakukan bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap praktik juru parkir liar secara rutin.

Selain itu, Dishub DKI akan mengevaluasi efektivitas penertiban, mengoptimalkan kapasitas dan persebaran kantong parkir resmi, serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan parkir resmi.

“Kampanye tertib parkir juga akan diintensifkan melalui media sosial, rambu lalu lintas, dan kanal informasi publik, termasuk informasi lokasi parkir resmi terdekat,” tutur Chico.