JawaPos.com - Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta menyepakati pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia seluas delapan hektare serta percepatan digitalisasi data bantuan sosial melalui Perlindungan Sosial Digital dalam pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11).

Kesepakatan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini bertujuan mengakselerasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah ibu kota.

Penyiapan lahan di kawasan Hutan Kota UI yang masuk wilayah DKI Jakarta menjadi pembahasan utama kedua pimpinan instansi.

Pihak kampus telah menyatakan kesediaannya untuk menyediakan area tersebut guna mendukung fasilitas pendidikan rakyat.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, proses saat ini memasuki tahap penyusunan dokumen administrasi. Ia menargetkan kerja sama formal segera rampung agar eksekusi fisik tidak tertunda.

"Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI," kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, peninjauan lokasi bersama akan segera dilakukan sebelum memasuki penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur DKI Jakarta dan Rektor UI.

"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI," ujarnya.

"Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun," ungkapnya.

Perluasan Sekolah Rakyat Margaguna dan Digitalisasi Bansos

Selain pembangunan baru di UI, kedua pihak berencana memperluas Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 DKI Jakarta di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan.

Fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI di lokasi tersebut akan direlokasi agar lahannya dapat dioptimalkan untuk kegiatan belajar.

"Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya," kata Gus Ipul.

Di sektor kesejahteraan sosial, Kemensos dan Pemprov DKI menyepakati pemutakhiran data dan perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial melalui Perlinsos Digital.

Langkah ini akan dikukuhkan lewat deklarasi bersama dengan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, dan pilar sosial sebagai relawan Agen Perlinsos.

Uji Coba Konsesi Penyandang Disabilitas

Pertemuan tersebut juga mematangkan rencana uji coba Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.

Kebijakan ini difokuskan untuk mempermudah akses layanan publik yang terjangkau dan setara, terutama pada sektor transportasi dan kesehatan.